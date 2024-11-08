Літак РФ сплатив космічну ціну за парковку у Німеччині після тривалого простою

Лайнер залишився на землі 834 дні

Російський літак простояв понад два роки на стоянці у Німеччині і після сплати майже 500 тисяч євро покинув аеропорт Мюнхена. Борт направився у Санкт-Петербург.

Як зазначає BILD, цей штраф цілком міг стати одним з найбільших в історії.

Відомо, що російський літак залишив мюнхенський аеропорт після ретельної технічної перевірки. Він отримав сертифікат льотної придатності і попрямував до Росії. Перед цим компанія-власниця літака сплатила за парковку 460 тисяч євро.

Проте власники сподіваються швидко повернути ці гроші, адже місячна оренда такого борту становить близько 240 тисяч євро.

Як пише видання, 27 лютого 2022 року, всього через три дні після початку російського вторгнення в Україну, літак із Санкт-Петербурга здійснив посадку в Мюнхені. Проте дуже скоро німецький повітряний простір був закритий для російських літаків, тому лайнер залишився на землі 834 дні.

"Щоденні витрати на паркування становили від 340 до 560 євро. Лайнер компанії Аерофлот, розрахований на 158 пасажирів, стояв на спеціальному майданчику поряд із терміналом 2", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що нещодавно загадковий літак Росії прилетів з Ірану. Він цілком міг перевозити військовий вантаж.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський президент Володимир Путін прилетів до Сочі, але, ймовірно, ночував у літаку.