Чмут дав тривожну оцінку війни та назвав необхідні кроки

Це є наслідком не потужності росіян, а нашої слабкості

Зараз ситуація на фронті найбільш важка після весни 2022-о року. Крім озброєння Україні не вистачає людей.

Про це заявив ветеран АТО, волонтер, засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут в інтерв'ю DW.

"Фронт переживає найгірший період після весни 22-го. Ця ситуація є наслідком купи різних процесів: внутрішніх, зовнішніх, в Збройних Силах, В державі, в країні, в країнах партнерів, які маленькими крочками призвели І продовжують призводити до поганих негативних сценаріїв розвитку подальших подій", — сказав він.

За словами волонтера, це є наслідком не потужності росіян, а нашої слабкості. Причини цієї слабкості — нестача людей на фронті, недостатня кількість боєприпасів та відсутність дозволу партнерів на удари по військових об'єктах на території РФ.

"Рік назад у нас було більше людей, мобілізація, на жаль, відбувається ніяк. На жаль, є втрати. Втрати України та Росії неспівмірні, але людський потенціал у нас теж неспівмірний", — зазначив Чмут.

Він додав, що зараз на фронті вже не йдеться про якість людей, йдеться хоча б про кількість. За словами Чмута, необхідність мобілізувати 500 тисяч людей — це адекватна цифра.

"Закон про мобілізацію запрацював у травні, є дані що дійсно було пожвавлення (мобілізації, — ред.) у 2-3 рази, але серпень-вересень показники просідають. Чому мобілізація знову просіла? Є дуже багато проблем, внутрішніх, комунікаційних в першу чергу, бо ми повністю програємо в інфополі росіянам і тим хто їм підігрує всередині країни", — сказав ветеран.

Крім того, додає він, у війну вступила КНДР, що також є дуже вагомим фактором. За його словами, ця країна надає до 70% боєприпасів що Росія використовує проти України. Також, Чмут констатував, що партнери Росії — сильні, рішучі, і швидкі. Тоді як наші партнери повільні, нерішучі і їм страшно.

Він додав, що хоча не лише Дональд Трамп, який незабаром прийде в Білий дім, але й багато американців вважають, що війна в Росії проти України — справа Європи, Америка не припинить одномоментно допомогу Україні. Існують великі багаторічні контракти з її промисловістю та різні програми допомоги.

Говорячи про нестачу людей на фронті Чмут зауважив, що все йде до того, щоб мобілізаційний вік був знижений до 20 років. Разом із тим, є певні проблеми, через які люди не хочуть мобілізуватися, на них українська влада могла б вплинути.

"Є багато проблем, в першу чергу, по підготовці, по якості командирів, які ми мали би усувати. А ми не те що їх не усуваємо, вони поглиблюються. Коли командир — неадекватна людина, або не дуже розумна, коли рівень підготовки відсутній і цими людьми треба якось виконувати бойові задачі", — описав ситуацію він.

При цьому Чмут не підтримує ідею мобілізації жінок. На його думку, від цього в довгостроковій перспективі Україна більше втратила б, ніж отримала.

Як повідомляв "Телеграф", колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україна не повинна знижувати мобілізаційний вік, якщо в цьому немає критичної потреби. В іншому випадку країна може залишитися без майбутнього, оскільки українці від 18 до 25 років, які будуть відновлювати країну, "згорять" на війні.