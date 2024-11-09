Путін схвалив "союз" із КНДР: країни захищатимуть одна одну і не тільки

Договір діятиме безстроково

Володимир Путін ратифікував "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР ". Документ було укладено під час його візиту до Пхеньяну 19 червня 2024 року.

Відповідний документ з’явився на офіційному порталі правової інформації РФ. У Раді Федерації (верхня палата парламенту) днями ухвалили закон про підтримку ратифікації угоди.

У Радфеді тоді зазначали, що він має "миролюбний характер і передбачає підтримку безстрокового партнерства, що базується на взаємній повазі до суверенітету та інших принципів міжнародного права".

При цьому в західних ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що саме в ньому містився секретний пункт про відправку військ КНДР на війну проти України.

Угода набуде чинності після обміну ратифікаційними грамотами та діятиме безстроково.

Як відомо, головним положенням документа є його четвертий пункт про надання військової допомоги у разі збройного нападу на одну з країн. Це включає постачання зброї, військові консультації та навчання, розвідку та обмін даними, а також проведення спільних військових операцій, якщо в цьому виникне потреба.

Крім цього, документ передбачає розширення економічної взаємодії, а також спільні роботи в науковій галузі, включаючи космічну та атомні сфери. Крім того, країни зобов’язалися координувати позицію в ООН та інших міжнародних майданчиках за темами, що становлять взаємний інтерес.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що обраний президент США Дональд Трамп має намір зруйнувати союз Росії, Китаю, Ірану та КНДР. Як він це робитиме поки залишається невідомим.