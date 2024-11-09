Путин одобрил "союз" с КНДР: страны будут защищать друг друга и не только

Договор будет действовать бессрочно

Владимир Путин ратифицировал "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР". Документ был заключен во время его визита в Пхеньян 19 июня 2024 года.

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации РФ. В Совете Федерации (верхняя палата парламента) на днях приняли закон о поддержке ратификации соглашения.

В Совфеде тогда отмечали, что он имеет "миролюбивый характер и предусматривает поддержку бессрочного партнерства, базирующегося на взаимном уважении суверенитета и других принципах международного права".

При этом в западных СМИ появлялись сообщения о том, что именно в нем содержался секретный пункт об отправке войск КНДР на войну против Украины.

Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно.

Как известно, главным положением документа является его четвертый пункт об оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из стран. Это включает поставки оружия, военные консультации и обучение, разведку и обмен данными, а также проведение совместных военных операций, если в том возникнет необходимость.

Помимо этого документ предусматривает расширение экономического взаимодействия, а также совместные работы в научной области, включая космическую и атомные отрасли. Кроме того, страны обязались координировать позицию в ООН и на других международных площадках по темам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен разрушить союз России, Китая, Ирана и КНДР. Как он будет это делать пока остается неизвестным.