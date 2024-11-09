У США назвали дві умови, за яких Путін може припинити бойові дії

Путін досі прагне капітуляції України

Існує дві умови, за яких Кремль може припинити загарбницьку війну проти України. Одна з них стосується стану російського війська.

Таку думку під час круглого столу, організованого Німецьким фондом Маршалла, висловив колишній заступник Державного секретаря США Девід Крамер, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

"Перша умова [за якої РФ може припинити бойові дії] — якщо ми змусимо Україну капітулювати. І навіть тоді я не впевнений, що Росія зупиниться, поки не буде повалено український уряд, РФ не контролюватиме всю Україну і не змусить її до нейтралітету. Можливо, тоді Путін припинить бойові дії", — сказав Крамер.

Водночас друга умова — коли російські війська на передовій досягнуть своєї межі. І вже є певні ознаки цього.

"Росія звертається до вербування в’язнів для поповнення армії, тепер навіть залучає північнокорейців. Це, звичайно, коштує Україні страшних втрат, але завдає й колосальних втрат Росії. За оцінками української сторони, Росія втратила понад 700 тисяч убитими й пораненими. Це вражаюча цифра.

Тож я вважаю, що слід звертати увагу на моральний стан російських сил на передовій як на показник здатності Росії продовжувати воювати. Це те, що ми не можемо точно виміряти. Та дезертирство — це те, що, на мою думку, ми мали б заохочувати від самого початку, пропонуючи росіянам безпечний притулок, якщо вони не хочуть продовжувати воювати, якщо вони не скоїли воєнних злочинів, і просто здалися. Російські війська вбивають власних солдатів, якщо вони намагаються втекти. Це вказує на те, що ця війна не є надто популярною, якщо тільки вони не відчувають, що мають перевагу на полі бою. І ми можемо вплинути на ці розрахунки", — додав експосадовець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що солдатів КНДР почали розміщувати біля кордону з Україною. При цьому українська розвідка дуже скептично ставиться до реальної боєздатності військових з Північної Кореї.