У ЄС погрожують КНДР за відправку армії: Боррель зробив грізну заяву

Перед цим він побував у Північній Кореї

За відправку армії КНДР на територію України на Північну Корею буде здійснюватись дипломатичний тиск. Це одна з найхвилюючих подій за останні тижні.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Києва. За його словами, втягнення третьої сторони до конфлікту — ескалація війни.

"Це глобалізація війни. Хто б міг подумати, що північнокорейські військові будуть воювати проти українських", — сказав Боррель.

Під час промови він додав, що нещодавно був у столиці Південної Кореї Сеулі. І його візит не був випадковим. Проте останні дії КНДР змушують Захід дипломатично тиснути, щоб уникнути таких ситуацій.

"Я там був, щоб дипломатичний тиск в індо-тихоокеанському регіоні накладати на КНДР, щоб вона розуміла, що це не правильний шлях. І ми будемо надалі дипломатично тиснути, щоб уникнути збільшення такої присутності", — резюмував Боррель.

Він також наголосив, що ЄС уже надав Україні €122 млрд допомоги, що складає близько 50% усієї підтримки Києву.

Водночас, за його словами, у Євросоюзу все ще немає консенсусу щодо перенесення навчальної місії на українську територію. Але навчальна місія продовжиться на території Європи якмога ближче до кордону України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно ЗСУ вперше вступили в бій з армією КНДР, але зіткнення було "маломасштабним".