Трамп має намір зруйнувати союз Росії, Китаю, КНДР та Ірану: що він задумав

Політик каже, що у нього будуть чудові стосунки з цими країнами

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зруйнувати союз між Росією, Китаєм, КНДР та Іраном. Як він це має намір зробити, політик не повідомив.

Про це пише видання The Hill. Зазначається, що Трамп налаштований дуже вороже до своїх європейських союзників і НАТО, вважаючи їх занадто залежними від американської допомоги. При цьому він хвалиться своїми особистими стосунками з Володимиром Путіном, а також із головою компартії Китаю Сі Цзіньпіном та лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Погляньте, що зробили ці дурні люди. Вони дозволили Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї та іншим об’єднатися у групу. Це неможливо уявити", — сказав Трамп.

Видання нагадує, що наприкінці жовтня Трамп обіцяв на передвиборному мітингу, що США матимуть з Росією, Китаєм та КНДР "дуже добрі відносини" і що вони мають вагомі причини любити Вашингтон.

Експерти Інституту Джорджа Буша-молодшого вважають, що Трамп бачить, що цей альянс несе пряму загрозу США і може допомогти Україні здобути перемогу. Принаймні прихильники надання допомоги Україні намагаються переконати нового президента в тому, що це найкращим чином покаже розрив з політикою Джо Байдена, який хоч згуртував Захід, але не дав Києву інструментів для перемоги.

Проте наголошується, що Трамп оточив себе людьми на кшталт журналіста Такера Карлсона, мільярдера Ілона Маска та віцепрезидента Джей Ді Венса, які або негативно висловлювалися у бік президента Володимира Зеленського, або іншими способами висловлювали небажання допомагати Україні.

Своєю чергою виконавчий директор безпартійної Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол відзначив, що Трамп не матиме карт-бланшу на укладання угод з диктаторами без консультації з ключовими союзниками — з Європою у випадку з Росією, з Південною Кореєю і Японією у випадку з КНДР і Китаєм та з Ізраїлем у випадку з Іраном.

Як повідомлялося раніше, старший радник Трампа Браян Ланза говорив, що США не ставлять за мету повернути Україні Крим. Водночас прагнення Зеленського вийти на межі 1991 року він назвав "несерйозним".