Смертельний кульбіт: у Росії мікроавтобус впав з великої висоти (епічне відео)

Внаслідок цього є загиблі

У російському Владивостоці сталося смертоносне падіння мікроавтобуса на стоянку будинку. Внаслідок ДТП є загиблі.

Про це повідомляють росЗМІ. Подія трапилась у Примор'ї.

Там з Орлиної сопки вилетів мікроавтобус і звалився з висоти 12 метрів прямо на паркування у дворі багатоповерхівки. Toyota прямувала на будівництво, що знаходиться на вершині, але щось пішло не так, і машина здійснила з'їзд із косогору, впавши на припарковані авто.

Внаслідок падіння іномарки загинув пасажир, а водія доставлено до лікарні. Регіональна прокуратура організувала перевірку та поставила на контроль встановлення обставин ДТП.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії броньовик врізався в легковий автомобіль. Подія сталась у Бєлгородській області. Внаслідок аварії російська військова машина перекинулася. Однак причина ДТП і кількість постраждалих, і потенційних жертв невідома.

Така ситуація трапляється не вперше. На початку року у Воронезькій області РФ 11 російських військовослужбовців постраждали в ДТП на автомобілі Урал. Аналогічні випадки з цією автівкою стались і на Луганщині. Вони були напідпитку.