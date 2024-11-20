Економіка вже на межі: голова російського Центробанку виступила з похмурим прогнозом для РФ

Реальне зростання економіки Росії наступного року може наблизитися до нуля

Російська економіка вже вийшла на небезпечну межу, коли нестача ресурсів може спровокувати серйозне падіння. Майже усі доступні ресурси в економіці РФ вже задіяні, не вистачає людей, країну накриває стагфляція (кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією).

Про це заявила голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, повідомляє The Moscow Times. Вона визнала, що у такій ситуації Росія опинилася вперше: рівень безробіття склав рекордні 2,4% – це історичний мінімум.

Брак робочої сили в Росії через знищення російських громадян у війні проти України та масову міграцію тільки росте: 73% російських підприємств скаржаться на кадровий голод, рівень завантаження промисловості замовленнями встановив ще один рекордний показник – 80%, вищі цифри були хіба що за часів СРСР.

"Такого низького безробіття у нас не було ніколи. І мало знайдеться країн, де воно коли-небудь настільки сильно опускалося. Коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але при цьому продовжує стимулюватися попит, виникає стагфляція", – заявила Набіулліна.

Саме для цього, за її словами, Центробанк РФ постійно підвищує ключову облікову ставку. Тим часом темпи зростання економіки РФ потроху сповільнюються, оскільки західні ринки втрачені, кредити здорожчали через підвищення ставки, а заводи ВПК досягають "стелі" у виробництві через брак кадрів та потужностей. Загалом, саме "військова економіка" зараз тягне економіку реальну, що дозволяє Росії утримувати деякі темпи зростання – за офіційною оцінкою російського уряду, ВВП Росії у третьому кварталі зріс на 3,1% після зростання на 4,1% у другому кварталі та на 5,4% — у першому. Наступного року зростання економіки РФ значно уповільниться (до 0,5-1%), а темпи зростання інвестицій і приватного споживання взагалі впадуть до нуля.

Зазначимо, тим часом адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена може додати до санкційного списку третій за розміром активів російський банк – "Газпромбанк". Цей банк використовується російським режимом, як своєрідний "хаб" для газових розрахунків між РФ та Європою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще наприкінці грудня 2023 року Байден підписав указ про економічні заходи щодо фінансових установ, які допомагають Росії купувати підсанкційні військові товари. Йдеться про угоди у сфері оборони, технологій, будівництва, а також аерокосмічної та обробної галузей.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що російські гармати на фронті можуть замовкнути, якщо накласти санкції на важливу сировину, яку імпортує Кремль з Європи.