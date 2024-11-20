У Росії заборонили "пропаганду чайлдфрі". Як каратимуть

Росіяни неоднозначно сприйняли новий закон

Рада Федерації Росії схвалила закон про заборону пропаганди ідеології чайлдфрі. Порушників штрафуватимуть на суму до 5 млн рублів (понад 2 млн гривень).

Про це повідомили РосЗМІ. Зокрема, в РФ заборонили публічне поширення інформації, яка пропагує відмову від народження дітей, в інтернеті, ЗМІ, фільмах та рекламі. За пропаганду чайлдфрі передбачено штраф для громадян у розмірі до 400 тис. рублів, для посадових осіб – до 800 тис., для юросіб – до 5 млн рублів.

Ця новина активно обговорюється в мережі, деякі росіяни радіють, що тепер у них буде "безлімітний" секс. Інші коментатори іронізують над ідіотизмом нового закону.

"Тепер якщо мені не дасть дівчина, скажу що це вона пропагує чайлдфрі", "Чим ближче крах Росії, тим дурніші її закони", "Коли ж будуть трудові табори, громадяни вже в чергах стоять і чекають коли", "Походу все вийде навпаки" ", "Ще одна заборона. А що дозволено?", "Головне є штраф... решта неважливо", "Може, я неуважний, але ніколи не зустрічав "інформацію, яка пропагує відмову від дітонародження"... хоча б один приклад навели", — пишуть у мережі.

Для довідки: Чайлдфрі (childfree, з англ. — Вільні від дітей) це люди, які свідомо відмовляються від батьківства. Причини небажання мати дітей у кожному разі можуть бути різними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заступник міністра юстиції РФ Всеволод Вуколов заявив, що чайлдфрі — це "одна з ідеологій екстремістської спрямованості". Він закликав протистояти "цім течіям на території Росії та тих країн, які поділяють російські цінності".