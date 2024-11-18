У Росії влаштували істерику через дозвіл Байдена для України: знову марять кінцем світу

Росіянам не сподобався вчинок Вашингтона

У Росії знову загрожують Україні та США "відповіддю" на отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS по об’єктах на її території. Там назвали цей крок "ескалацією" та розкритикували чинного голову Білого дому Джо Байдена.

Про це заявив голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін у своєму telegram-каналі. За його словами, відповідь на це буде, і можливо у вигляді застосування якихось "нових систем озброєння", які проти України ще не застосовувалися.

"Розуміємо, що наступним кроком може бути відповідь з боку США. А потім неминуча наша відповідь. Це називається "ескалація"", — написав він.

Володін також розкритикував Байдена за дозвіл і припустив, що це може спричинити загибель США або "всього світу". Тим самим у його заяві знову простежуються натяки на застосування зброї масового ураження, яких росіяни останніми роками вдавалися багато разів.

Щодо ракет ATACMS, то чиновник каже, що вони вже використовуються на полях російсько-української війни.

"Розширення його застосування, звичайно, може завдати шкоди, але ситуацію на полі бою не змінить. Наголошую на цьому. А лише погіршить долю України та її майбутнє. І остаточно зруйнує російсько-американські відносини", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 17 листопада до ЗМІ потрапила інформація про те, що США дозволили використання ракет ATACMS для ударів по цілях на російській території.

Деякі видання повідомили, що Велика Британія та Франція також дали дозволи на використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. Однак пізніше ці повідомлення були видалені.