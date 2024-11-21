В результате есть погибшие

В российском Владивостоке произошло смертоносное падение микроавтобуса на стоянку дома. В результате ДТП есть погибшие.

Об этом сообщают РосСМИ. Событие произошло в Приморье.

Там из Орлиной сопки вылетел микроавтобус и свалился с высоты 12 метров прямо на парковку во дворе многоэтажки. Toyota направлялась на находящуюся на вершине строительство, но что-то пошло не так, и машина совершила съезд с косогора, упав на припаркованные авто.

В результате падения иномарки погиб пассажир, а водитель доставлен в больницу. Региональная прокуратура организовала проверку и поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.

Ранее "Телеграф" писал, что в России броневик врезался в легковой автомобиль. Событие произошло в Белгородской области. В результате аварии российская военная машина перевернулась. Однако причина ДТП и количество пострадавших и потенциальных жертв неизвестна.

Такая ситуация случается не в первый раз. В начале года в Воронежской области РФ 11 российских военнослужащих пострадали в ДТП на автомобиле Урал. Аналогичные случаи с этим авто произошли и в Луганской области. Они были под хмельком.