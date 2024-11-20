Броньовик армії РФ розчавив легкове авто: від нього нічого не залишилось (фото)

Це не перший випадок в Росії

У Росії броньовик врізався в легковий автомобіль. Подія сталась у Бєлгородській області.

Про це пише російське видання "Попел", ДТП сталося 17 листопада у Корочанському районі регіону на об'їзній дорозі біля санаторію "Дубравушка".

Внаслідок аварії російська військова машина перекинулася. Однак причина ДТП і кількість постраждалих, і потенційних жертв невідома.

Така ситуація трапляється не вперше. На початку року у Воронезькій області РФ 11 російських військовослужбовців постраждали в ДТП на автомобілі Урал. Аналогічні випадки з цією автівкою стались і на Луганщині. Вони були напідпитку.

Раніше "Телеграф" писав, що російська блогерка, відома під псевдонімом "Королева криптовалют", організувала масштабну шахрайську схему. Завдяки цій схемі їй вдалось ошукати інвесторів на понад 22 мільйони доларів. Після того, як задум увінчався успіхом, росіянка нібито передала викрадені кошти Збройним силам України. Та її заарештували і тепер судять у Росії. Шахрайка діяла під ніком "Bitmama" та встигла зібрати величезну суму всього за два місяці. Російські правоохоронні органи затримали "криптокоролеву" у вересні 2023 року, коли та намагалася втекти з Росії. Зараз Федякіна перебуває у слідчому ізоляторі, їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років.