Частина Росії залишилася без світла через бобрів. Як їм це вдалося (відео)

Електропостачання вже відновлено

У Ленінградській області Росії без електропостачання залишилися відразу чотири населені пункти. Виною тому виявилися бобри.

Про це пише російський телеграм-канал Baza. Тварини сточили кілька дерев у Тихвінському районі області.

Під час падіння дерева пошкодили лінію електропередач. Внаслідок цього без світла залишилися мешканці одразу чотирьох населених пунктів.

Щоб дістатися до пошкодженої лінії електропередачі, фахівцям довелося використати екскаватор. Бобри також збудували греблю, яка заважала проїзду.

У результаті електропостачання сіл вдалося відновити. При цьому представники компанії, яка займалася відновлювальними роботами, заявили, що бобри не постраждали.

Нагадаємо, у Польщі через великі повені, з якими країна зіткнулася влітку 2024 року, місцева влада оголосила війну несподіваному ворогові. Наслідки повеней виявилися такими серйозними, на думку чиновників, у тому числі через бобрів. Тому тепер із ними боротимуться всіма можливими способами. Ситуація набула такого резонансу, що навіть прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск був змушений прокоментувати її.