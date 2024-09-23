У Польщі оголосили війну, але не іншій країні: усе через масштабні повені

Екологи проти

Польща вже кілька тижнів страждає від великих повеней. Місцеві чиновники знайшли несподіваного винуватця стихії — бобрів. За їхніми словами, ці тварини пошкодили захисні споруди, через що наслідки повеней виявилися дуже серйозними.

Ситуація набула такого резонансу, що навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск був змушений прокоментувати її. Як повідомляє польське видання Onet, глава уряду анонсував початок активної боротьби з бобрами.

На антикризовій зустрічі у Ґлоґуві, присвяченій наслідкам повені, Дональд Туск прокоментував заяви про роль бобрів у повенях: "Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і безпекою міст, сіл і стійкістю набережних. Робіть усе необхідне в рамках правил. Я буду відстоювати такі рішення, набережні сьогодні є абсолютним пріоритетом". Він наголосив, що захист населених пунктів є абсолютним пріоритетом, і закликав робити все необхідне в рамках чинних правил.

Туск також анонсував, що протягом наступного тижня уряд займатиметься цим питанням на різних рівнях. Планується розглянути адміністративні та нормативно-правові акти, а також закони щодо боротьби з бобрами.

Проте екологи критично ставляться до такого підходу. Вони наголошують на важливій ролі бобрів в екосистемі. За словами фахівців, ці тварини відновлюють зв'язки між водотоками та їхніми природними заплавами, створюючи невеликі ділянки заболочених територій. Уповільнення течії води допомагає боротися як з повенями, так і з посухою.

Польські захисники природи також зазначають, що бобри не винні у розриванні захисних насипів, які погано охороняються.

Нещодавно Центральну Європу накрила потужна негода, спричинивши масштабні повені у низці країн. Стихія особливо розбушувалася в Польщі та Чехії, частково зачепивши Румунію та Австрію.

У польському Нижньосілезькому воєводстві через повінь обвалилася будівля поліцейської дільниці. Інститут метеорології та водного господарства повідомив про прорив дамби в Строне Сльонське. Вода прямувала вниз річкою Бяла Лонгецька до водозбірного басейну Ниси Клодзкі.

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