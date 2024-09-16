Центральна Європа йде під воду, руйнуються будівлі: чи є серед постраждалих українці (фото, відео)

ЗМІ пишуть, що є перші жертви

Центральну Європу накрила негода, викликавши масштабні повені у низці країн. Стихія розбушувалася в Польщі та Чехії, частково торкнувшись Румунії та Австрії.

Офіційної інформації про те, чи є українці серед постраждалих від негоди в Європі поки що не надходило. "Телеграф" повідомляє подробиці про наслідки повеней.

Австрія

Der Standard пише, що повінь вже дістався Відня. У районі Пенцінг із будинків евакуювали місцевих мешканців. Тим часом уся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха. Відомо, що під час ліквідації наслідків повені загинув рятувальник.

Австрійцям радять уникати берегів річок та струмків. Скасовано численні заходи.

Чехія

Частина країни залишилася без світла. Про це пише Tn.nova. Енергетична компанія CEZ Distribution повідомила про катастрофічний стан у 11 районах на півночі країни. Світла немає у Південноморавському краї, краї Височина, Злинському краї та частині Оломоуцького краю. Найскладніша ситуація у Моравсько-Сілезькому та Оломоуцькому краях.

Польща

У польському Нижньосилезькому воєводстві ( столиця Вроцлав — ред.) павідь призвела до обвалення однієї з будівель. Рухнула поліцейська дільниця.

В Інституті метеорології та водного господарства повідомили, що дамбу в Строні Сльонську прорвано. Вода прямує вниз річкою Бяла Лонгецька вниз водозбірним басейном Ниси Клодзкі.

Слід зазначити, що через повені в Польщі та Чехії було скасовано низку рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Вранці 16 вересня перевізник опублікував актуальну інформацію :

Рейс Відень – Київ – Відень сьогодні курсує як Будапешт – Київ – Будапешт;

сьогодні Рейс Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також прямує до Будапешта;

угорськими вагонами класу Інтерсіті також Рейси Прага — Перемишль — Прага скасовано;

Рейс Прага — Чоп прямує в об’їзд і прибуде до Чопу +2 години до розкладу . З Чопа – за графіком;

і прибуде до Чопу . З Чопа – за графіком; Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

Раніше "Телеграф" писав, що в австрійському Тіролі зійшла лавина, коли в горах була група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки продовжуються.