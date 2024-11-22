Це прізвисько з’явилося не просто так: чому пропагандистку Симоньян називають боброїдкою і коли це почалося

Зірка російської пропаганди має кумедне прізвисько боброїдка вже понад 10 років

Маргарита Симоньян — одна з найяскравіших російських пропагандисток, поруч із Скабеєвою і Соловйовим, з якими іноді з'являється у телеефірах. Журналістка має образливе прізвисько боброїдка, яке з'явилося, як виявилося, не на порожньому місці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому Маргариту Симоньян називають боброїдкою і коли це почалося.

Маргарита Симоньян — чому вона стала боброїдкою

Українці точно чули, як мерзенну російську пропагандистку Маргариту Симоньян називають боброїдкою. Цьому принизливому прізвиську присвячені десятки мемів і фотожаб. І як виявилося, це не просто смішне слово — за ним стоїть справжня історія про те, як Симоньян їла бобра.

Путін та Симоньян. Фото: Getty Images

Наприкінці 2012 року Маргарита Симоньян розповіла у мережі, як ходила за покупками до новорічного столу та вирішила скуштувати м'ясо бобра. До того ж поділилася рецептом, як збирається його готувати.

"Вперше в житті готуватиму бобра. Опитала знавців. У результаті, зварю бобрину голову з цибулею, морквою і лаврушкою для бульйону. Решту м’яса замариную на ніч у часнику, ялівцевих ягодах і чорному перці, завтра підсмажу і потім тушкуватиму в бульйоні до м’якості", — розповіла Симоньян.

У мережі цей пост боброїдки обговорювали довго та пристрасно, користувачі були обурені такими гастрономічними уподобаннями пропагандистки. Як відомо, бобер — не поширена для споживання тварина, її навіть порівнювали зі щуром.

Після цієї історії за Маргаритою Симоньян міцно закріпилося принизливе прізвисько боброїдка. А в мережі почали розповсюджуватись меми на тему того, як вона їсть бобра.

Сама Симоньян не дуже любить це прізвисько, проте іноді використовує його у своїх постах у соцмережах. При цьому вона неодноразово висловлювалася, що прізвисько "боброїдка" безнадійно застаріло. Мабуть, натякає, що їла ще щось більш збочене.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олега Газманова та як вона виглядає. Була бухгалтером у "МММ" і народила сина від Мавроді.