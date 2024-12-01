Часть России осталась без света из-за бобров. Как им это удалось (видео)

Электроснабжение уже восстановили

В Ленинградской области России без электроснабжения остались сразу четыре населённых пункта. Виною тому оказались бобры.

Об этом пишет российский Телеграм-канал Baza. Животные сточили несколько деревьев в Тихвинском районе области.

Во время падения деревья повредили линию электропередачи. В результате этого без света остались жители сразу четырех населенных пунктов.

Чтобы добраться до повреждённой линии электропередачи, специалистам пришлось использовать экскаватор. Бобры также построили плотину, которая мешала проезду.

В итого электроснабжение сел удалось восстановить. При этом представители компании, которая занималась восстановительными работами, заявили, что бобры не пострадали.

Напомним, в Польше из-за больших наводнений, с которыми страна столкнулась летом 2024 года, местные власти объявили войну неожиданному врагу. Последствия наводнений оказались столь серьезными, по мнению чиновников, в том числе и из-за бобров. Поэтому теперь с ними будут бороться всеми возможными способами. Ситуация приобрела такой резонанс, что даже премьер-министр Польши Дональд Туск был вынужден прокомментировать ее.