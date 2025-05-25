"Перекладач був, але..." Пєсков відкрив нову деталь розмови Путіна та Трампа

Стало відомо, чому тривалість переговорів трохи збільшується

Під час телефонної розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа російський президент чув оригінальну промову співрозмовника. Глава Кремля нібито розуміє англійську мову.

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він розкрив для російських ЗМІ деякі деталі розмови й про те, як проводиться телефонна розмова і як проходить технічний момент перекладу з англійської на російську.

"Президент чує голос свого vis-a-vis, тобто він чує голос Трампа, а потім перекладач перекладає", — заявив Пєсков.

Він додав, що Путін нібито розуміє англійську мову і може "отримувати початкову інформацію". У зв’язку з цим тривалість переговорів дещо зростає.

Розмова Путіна та Трампа

19 травня президент Росії Володимир Путін повідомив, що провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

В Україні у відповідь клацнули Кремль по носу, заявивши, що припинення вогню не буде – щоправда, зробивши це неофіційно через заяви експертів і політиків.

Як відомо, Трамп дзвонив до президента України Володимира Зеленського перед початком бесіди з Володимиром Путіним. Розмова тривала лише кілька хвилин. Також Зеленський поговорив із Трампом після його розмови з Путіним. За його словами, було порушено питання готовності США до більш серйозних кроків щодо Росії, на кшталт запровадження санкцій.

Однак пізніше Трамп зробив заяву, що відмовляється вводити нові санкції проти Росії – йому, мовляв, видніше, що робити. Також Трамп вкотре наробив сумнівних заяв про Україну.

Експерти сходяться на думці, що без участі в переговорах України та посилення санкцій проти Росії немає сенсу говорити про реальний прогрес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній глава МЗС України Володимир Огризко розповів, чому Трамп та Путін потрібні один одному.