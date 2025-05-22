"Путін скаже що завгодно…" Головред Forbes US дав важливу пораду Трампу щодо України

Головний редактор Forbes Стів Форбс переконаний — Кремль реагує лише на силу

Росія не припиняє військове вторгнення в Україну, бо російський президент Володимир Путін вважає, що російські військові мають перевагу та зможуть досягти цілей агресора. Він зреагує лише на силу у відповідь, вважає головний редактор видання Forbes, Стів Форбс.

Він є прихильником Дональда Трампа, однак дав президенту США важливу пораду щодо дій Росії у своєму інтерв’ю. Форбс наголошує — реальної угоди можна досягти "лише за наявності сили". Слова, на його думку, не зупиняють війну.

Стів Форбс

Зокрема він каже, що у США є тисячі літаків-шутрмовиків A‐10 Warthog (ред. — одномісний штурмовик A-10 Thunderbolt II), сотні таких потрібно надати Україні. Лише так Путін зрозуміє, що починає програвати.

"Спрацює лише сила на полі бою, словами тут не зарадиш, — каже Форбс і наголошує — Путін скаже що завгодно, аби спокусити вас, як він намагається зробити з посланцем Трампа — Стівом Віткоффом". Аналогічно жорстко він рекомендує діяти і з Іраном.

Раніше "Телеграф" розповідав про думку політолога Олега Постернака, який вважає, що тільки фізичне знищення Путіна та його прибічників зупинить війну. При цьому зробити це може внутрішня сила — та ж сама російська армія.