Путін і Трамп поговорять, після чого Україна та Росія знову проведуть переговори. Коли це станеться

Кремль сподівається схилити Трампа допомогти досягти його загарбницьких цілей в Україні

Дональд Трамп та Володимир Путін матимуть телефонну розмову у понеділок, 19 травня о 17:00. Це підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, які передають росЗМІ, глава Росії розмовлятиме з президентом США "з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі". Також речник Кремля заявив, що для Росії нібито краще домогтися цілей своєї війни проти України "дипломатичними методами".

Пєсков також зазначив, що якщо посередництво США допоможе досягти цілей "СВО" (так у Росії називають свою війну проти України) мирними засобами, РФ надасть перевагу такому шляху. При цьому він заявив, що "РФ високо цінує посередницькі зусилля США по Україні".

Коли може відбутися наступний раунд переговорів між Україною та РФ

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що цього тижня може відбутися наступний раунд переговорів між Україною та РФ по відеозвʼязку. Проте, наголосив він, це буде вирішуватися після телефонної розмови Трампа та Путіна.

За даними росЗМІ, наступний раунд переговорів України та Росії може відбутися цього тижня в режимі онлайн. Його темою стане реалізація домовленості, якої було досягнуто у Стамбулі — обміну полонених за формулою 1000 на 1000. Узгодження списків на обмін, пишуть вони, відбудеться 20 травня в ОАЕ.

Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним — що відомо

Президент США 17 травня заявив, що у понеділок зателефонує Путіну. А після цього поговорить з президентом України Володимиром Зеленським. Після дзвінка Зеленському планується спільна розмова з різними членами НАТО.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому зустріч Трампа та Путіна може закінчитися катастрофою для України. В цьому випадку глава РФ матиме змогу переконати президента США виставити Україні невигідні умови.