Трамп дав зрозуміти Путіну одне, і це загрожує Україні - FT

Майстер дипломатичних переговорів зрозумів би, що зараз не час "давати задню"

Поблажливе ставлення президента США Дональда Трампа до лідера Росії Володимира Путіна залишається незрозумілим. Ба більше, складається враження, що Путін вміло маніпулює Трампом.

Про це пише Financial Times. Газета наголошує, що попри погрози президента США вжити жорстоких заходів, досі так нічого і не відбулось.

Як наслідок, у Путіна може сформуватись переконання, що своїх цілей в Україні він може досягти, навіть не втрачаючи контакту з США. При цьому Трамп виглядає так наче буде охоче вірити всім словам лідера РФ про прагнення до миру, попри відсутність реальних кроків з боку Росії.

"Кожного разу він (Трамп — ред.) стримувався. Роблячи це, Трамп грає на руку Москві. Він заохочує Путіна вести війну далі тоді, коли російські війська мають перевагу на полі бою, а Україна побоюється, що військова підтримка США може бути відкликана в будь-який момент. Путін, здається, вважає, що його мета підкорити Україну може бути або досягнута, не ставлячи під загрозу перезавантаження стосунків з США, яке Трамп все ще обіцяє, або має пріоритет над усім іншим" — пише газета.

Майстер дипломатичних переговорів зрозумів би, що зараз не час "давати задню", а час для посилення тиску на російського лідера, щоб він пішов на переговори.

"Якщо Білий дім цього не зробить, то це повинні зробити Конгрес та інші союзники України", — підсумовує FT.

Зауважимо, що політолог та експерт-міжнародник Володимир Дубовик у коментарі "Телеграфу" підкреслив, що Трамп дійсно ведеться на маніпуляції Путіна.

"Трамп займає позицію яка саме дозволяє Путіну продовжувати агресію проти України без змін. Кожен раз коли Трамп каже, що він звинувачує у відсутності прогресу з миром обидві сторони, що він вірить, що Путін щиро хоче миру, він по суті дає карт-бланш Москві робити й далі те що вони роблять зараз. Розмови про якісь нові санкції лишаються розмовами. Путін вміло маніпулює Трампом, а той охоче ведеться на це", — каже експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній глава МЗС України Володимир Огризко розповів, чому Трамп і Путін потрібні один одному.