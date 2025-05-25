"Переводчик был, но..." Песков открыл новую деталь разговора Путина и Трампа

Стало известно, почему продолжительность переговоров немного увеличивается

Во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа российский президент слышал оригинальную речь собеседника. Глава Кремля якобы понимает английский язык.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он раскрыл для росСМИ некоторые детали беседы и о том, как проводится телефонный разговор и как проходит технический момент перевода с английского на русский.

"Президент слышит голос своего vis-a-vis, то есть он слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит", — заявил Песков.

Он добавил, что Путин якобы понимает английский язык и может "получать первоначальную информацию". В связи с этим продолжительность переговоров немного увеличивается.

Разговор Путина и Трампа

19 мая, президент России Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более 2 часов. Глава Кремля заявил, что прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей. В меморандум между Киевом и Москвой могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования.

В Украине в ответ щелкнули Кремль по носу, заявив, что прекращения огня не будет – правда, сделав это неофициально, через заявления экспертов и политиков.

Как известно, Трамп звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому перед началом беседы с Владимиром Путиным. Разговор длился всего несколько минут. Также Зеленский побеседовал с Трампом после его разговора с Путиным. По его словам, был поднят вопрос готовности США к более серьезным шагам в отношении России, вроде введения санкций.

Однако позже Трамп сделал заявление, что отказывается вводить новые санкции против России – ему, мол, виднее, что делать. Также Трамп в очередной раз наделал сомнительных заявлений про Украину.

Эксперты сходятся во мнении, что без участия в переговорах Украины и ужесточения санкций против России нет смысла говорить о реальном прогрессе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал, почему Трамп и Путин нужны друг другу.