Припинення вогню не буде: в Україні відреагували на розмову Трампа та Путіна

Ситуація з переговорами залишається незрозумілою

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За підсумками двогодинної бесіди вони зробили заяви, які вже прокоментували українські політики та блогери.

Для багатьох суть переговорів так і залишилася незрозумілою. Однак більшість схиляється до висновку, що припинення вогню найближчим часом чекати не варто.

Наприклад, нардеп "Голос" Ярослав Железняк висловив переконання, що майбутні історики довго ламатимуть голови над тим, що сталося у травні 2025 року.

Нардеп Олексій Гончаренко ("ЄС") додав, що США, по суті, просигналізували, що самоусуваються від переговорів. Крім того, він дав прогноз про те, що війна триватиме щонайменше до кінця року, оскільки Путін хоче провести ще один наступ.

Про те, що припинення вогню не буде, написала і колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що найкраще в цій ситуації — не плекати хибних надій на диво.

Нардеп Данило Гетманцев ("СН") прогнозує, що Україна має розпочати справжню дипломатичну битву за свої інтереси і простою вона не буде.

Блогер та волонтер Сергій Стерненко спрогнозував, що далі Трамп почне у своєму стилі буде нахвалювати себе та перекладе відповідальність на Україну.

Автор найбільшого моніторингового каналу України "Миколаївський Ваньок" описав ситуацію як порожню балаканину.

Тим часом політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що зміст брифінгів Трампа та Путіна практично протилежний.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський поговорив із Трампом після його розмови з Путіним. За його словами, було порушено питання готовності США до більш серйозних кроків щодо Росії, на кшталт запровадження санкцій.