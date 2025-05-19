"Говорили більше ніж годину": Зеленський розповів про другий дзвінок Трампа за день

Україна готова розпочати роботу над підготовкою наступної зустрічі з росіянами

Після телефонної розмови з Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп зв’язався з українським колегою Володимиром Зеленським. Ще одна розмова була до цього.

Слова Зеленського передає РБК-Україна. Він зазначив, що під час розмови було порушено питання готовності США до більш серйозних кроків щодо Росії, на кшталт запровадження санкцій.

"Перший дзвінок був, ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це, в принципі, безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі, і постійно до цього", — сказав він.

За словами глави держави, Україна та союзники розглядають можливість проведення нової зустрічі з РФ. Відбутися вона може у Туреччині, Ватикані чи Швейцарії.

"Я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішення про Україну без нас. Для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас потім контакт після його розмови з Путіним. У нас зараз була розмова достатньо довга, я думаю, що більше години", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Путін за підсумками розмови з Трампом раптово заговорив про те, що Україна та Росія мають знайти компроміс, який влаштує обидві країни.