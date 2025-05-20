Карт-бланш для Путіна: чому діалог Трампа та Кремля не наближає мир в Україні

Що думають експерти про розмову американського та російського президентів

Телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна не наближає мир в Україні, а навпаки, дає Кремлю можливість продовжувати свою агресію. Експерти сходяться на думці, що без участі у переговорах України та посилення санкцій проти Росії немає сенсу говорити про реальний прогрес.

Політолог та міжнародник Володимир Дубовик висловив "Телеграфу" свою думку про розмову американського та російського президентів. Він вважає, що перемир’я після цього не стало ближчим.

— Трамп займає позицію яка саме дозволяє Путину продовжувати агресію проти України без змін. Кожен раз коли Трамп каже, що він звинувачує у відсутності прогресу з миром обидві сторони, що він вірить, що Путін щиро хоче миру, він по суті дає карт бланш Москві робити й далі те що вони роблять зараз. Розмови про якісь нові санкції лишаються розмовами. Путін вміло маніпулює Трампом, а той охоче ведеться на це — підкреслив експерт.

Він також додав, що за таких обставин Європа має сказати своє слово.

— 20 травня, має обговорюватись питання нових санкцій на рівні ЄС проти Росії. Сподіваємось, що вони будуть більш рішучими ніж раніше. Ну й, звісно, підтримка України має бути підсилена — підсумував співрозмовник.

Тим часом політолог Роман Єделєв також висловив "Телеграфу" свою думку щодо переговорів Путіна та Трампа. Він наголосив, що не розуміє можливості наближення гіпотетичного перемир’я переговорами без участі України.

— Ми зараз маємо занадто багато невідомих, щоб давати якісь прогнози чи робити аналітику. Можемо констатувати, що Трамп і Путін із задоволенням розмовляють один з одним, обмінюючись компліментами й запевняючи один одного у глибокій повазі. Такі розмови — це навряд те, чого очікує українське суспільство від нашого найбільш потужного союзника. І точно такі розмови не сприяють тому, щоб вимоги, а можна їх назвати й ультиматуми, росіян на переговорах ставали реалістичнішими. А без цього про ніяке перемир'я говорити не доводиться — резюмував експерт.

Щодо більш активних дій ЄС проти Росії, то, на думку Єделєва, потрібно тверезо оцінювати можливості самого Євросоюзу. Він додав, що ухвалений 17-й пакет санкцій в основному спрямований проти тіньового флоту.

- Чи це створить проблеми для окремих росіян, які можуть розглядатися як спонсори війни? Так! Чи вплине це на спроможність РФ вести довгу й інтенсивну війну? Ні! І чи має лише Європа можливість ввести такі санкції, щоб завадити РФ вести війну — я не впевнений. Теоретично ми можемо про щось говорити, наприклад про перекриття Данією її проток у балтійському морі для танкерів з російською нафтою, але приклад з провальним намаганням Естонії затримати нафтовий танкер для огляду показує, що європейці не готові взяти на себе відповідальність за таку ескалацію. І я не бачу через що така готовність має з'явитися. Навіть вихід США із переговорів навряд це змінить, не те що телефонна розмова Трампа і Путіна, — каже Єделєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп зателефонував до президента України Володимира Зеленського перед початком бесіди з Володимиром Путіним. Розмова тривала лише кілька хвилин.