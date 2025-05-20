"Це не моя війна": Трамп відмовився посилювати санкції проти Кремля та наробив сумнівних заяв

Трамп заявив, що він все життя укладав угоди, тому не хоче "зробити набагато гірше", посиливши санкції

Президент США Дональд Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії через небажання Кремля піти на мирну угоду з Україною. Трамп заявив, що, мовляв, не хоче "зробити набагато гірше" – але він, за його ж словами, не виключає застосування посилення санкцій у майбутньому.

Про це Трамп заявив під час виступу перед пресою у розарії Білого дому, повідомляє CNN. Трамп підтвердив журналістам, що не планує посилювати санкції проти Росії – за його словами, нібито "є шанс" на те, щоб досягти прогресу в питанні мирної угоди та припинення вогню між Україною та росіянами.

"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити це набагато гірше. Але може бути момент, коли це станеться", – заявив він.

Трохи смішно, що Трамп під час виступу своєрідним чином "зловив біполярку": так, він заявив журналістам, що він не закликав Путіна зупинитися, але вже через хвилину підтвердив, що сказав Путіну свого часу "ти маєш це зупинити", маючи на увазі війну. Окрім того, він знову заявив, що війна в Україні – "не моя війна" та зробив низку інших вельми сумнівних заяв.

"Я все життя укладав угоди, І якби я вважав, що президент Путін не хоче закінчити це, я б навіть не говорив про це, бо я б просто вийшов (з перемовин). Я думаю, що йому вже набридло. Я думав, що є велика ймовірність, 50/50, що він скаже "Я хочу забрати всю територію". І тоді була б інша проблема. Але я вірю, що він хоче зупинитись, я майже впевнений… Це не моя війна. Ми втрутились у щось, у що не мали втручатися. І було б набагато краще, якби ми цього не зробили. Я думаю, що в мене є певна (червона) лінія, але я не буду казати, бо це зробить переговори ще складнішими, ніж вони є зараз", – заявив він пресі.

Зазначимо, заяви Трампа трохи не збігаються із тим, що повідомили у Європі. Там заявили, що європейські країни посилять санкції проти Росії, а відповідне рішення вже підтримали Сполучені Штати попри розмову президента Дональда Трампа з російським правителем Путіним, яка відбулася 19 травня.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Він вважає, що бесіда, яка тривала дві години, була "доброю", а тон — "чудовим". Про результати розмови Трамп повідомив Володимира Зеленського, а також керівництво Євросоюзу, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії та Папу Римського. За його словами, Ватикан висловив зацікавленість у можливій організації переговорного процесу. "Нехай процес розпочнеться", — заявив Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що Сполучені Штати не братимуть на себе роль посередника у мирному процесі. А Путін не продемонстрував жодних ознак відмови від своїх нереалістичних вимог. На цьому фоні європейські лідери, які також були присутні під час окремого дзвінка з Трампом після розмови з Путіним, висловили занепокоєння щодо можливих односторонніх рішень американського президента.