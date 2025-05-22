"Продавці повітря": чому Трамп та Путін потрібні один одному, пояснив дипломат

Американський президент ніколи не полюбить Україну, але це їй і не потрібно

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін потрібні один одному, оскільки обидва займаються "продажем повітря". Однак Україна має шанс вплинути на ситуацію, хоча думку голови Білого дому вона навряд чи зможе змінити.

Про це розповів колишній глава МЗС України Володимир Огризко у своєму YouTube-каналі. За його словами, Трамп був і залишається підприємцем, а Путін ще з часів роботи на спецслужби вмів "шукати ключі" до людей.

"Ми бачимо, що для нього (Трампа — ред.) зовсім не політика, не глобальні процеси мають значення, а лише прибуток при цьому іноді навіть уявний. І Путін це чудово розуміє. Тому коли він спілкується з Трампом, він засипає його абсолютно нереалістичними пропозиціями", — сказав дипломат.

Сюди входять пропозиції щодо спільної розробки Арктики, покладів корисних копалин та контролю над Північним морським шляхом. Огризко наголошує, що всі ці проєкти вимагають сотень мільярдів доларів інвестицій та довгих років роботи.

Дипломат зазначає, що Путін продає Трампу туманні перспективи, оскільки ведення бізнесу в Росії є "російською рулеткою". Трамп же намагається продати все те саме, але своїм виборцям.

"Трампу потрібен Путін для того, щоб купити "повітря", а Путін використовує Трампа, щоб продати йому це "повітря". І обидва виходять у переможцях. Один використовує всі ці речі для того, щоб продовжувати війну та уникати санкцій, а інший розповідатиме своїм американцям, що "я для вас зробив неможливо, небачене". Я уклав найкращу угоду, яка тільки була у світі. І те й інше махровий популізм", — сказав Огризко.

При цьому ексглава МЗС відзначив, що Україні необхідно заручатися зв’язками з ВПК США, оскільки це багатомільярдна індустрія. Крім того, він зазначив, що більшість американців все ще симпатизують Україні та вважають, що їй необхідно надавати підтримку. Це також позначається на підтримці з боку законодавців як серед демократів, так і серед республіканців.

"Трамп ніколи не любитиме Україну. Давайте ми візьмемо це як аксіому, яка нікуди не подінеться. Але нам і не потрібна любов. Нам потрібно, щоб Трамп перестав любити Росію. І саме тому Росія зрештою знову стане маленькою", — сказав Огризко.

Як повідомлялося раніше, колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що є ймовірність того, що Трамп та Путін об’єднають зусилля щодо тиску на Україну.