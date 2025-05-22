Чому імперія Путіна не обійдеться без України: ексрадник Трампа пояснив

Мета Путіна — відтворити Російську імперію

Російський лідер Володимир Путін переслідує одну мету — відтворити імперію. І вона не обійдеться без України, хоча у її склад можуть увійти й інші держави, які раніше були частиною Радянського Союзу.

Таку думку висловив Джон Болтон, радник з національної безпеки президента Трампа у 2018-2019 роках, в інтерв'ю для LIGA.net. Він зауважив, що інші території колишнього СРСР можуть привертати увагу Путіна не просто так.

"Я все ще вважаю, що мета Путіна — відтворити Російську імперію. І я думаю, що він вважає, як і багато хто в Росії, що імперія не буде повноцінною без України", — зазначив Болтон.

Серед інших територій колишнього СРСР Путіна можуть цікавити ті, які не входять до НАТО, наприклад на Кавказі та в Центральній Азії.

Країни, які входили до СРСР

Річ у тім, що перевагою цих територій, є те, що вони — більш "безпечні" для відродження імперії. Адже, як каже Болтон, у боротьбі за них не доведеться вступати у конфлікт з НАТО, як от з країнами Балтії, які також у "меню Путіна".

Раніше "Телеграф" писав, що Bloomberg підрахував, скільки часу знадобиться Росії на повну окупацію України.