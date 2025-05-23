"Він не наївний": нардеп розкрив справжню причину "дружби" Трампа з Путіним

Нардеп пояснив позицію Трампа щодо переговорів з Путіним

Дональд Трамп не наївний політик і прекрасно розуміє, що Путін хоче капітуляції України. Якщо американський президент "ведеться" на російські пропозиції, то тільки тому, що це йому вигідно.

Трамп просто удає, що не розуміє ситуацію, але насправді все чудово усвідомлює. Про це народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

За словами Мережка, у Трампа є великий політичний досвід. Американський лідер може "вестися" на пропозиції Путіна тільки тому, що це йому вигідно.

Президент США має інші політичні інтереси, каже нардеп. "Він лише робить вигляд, що не розуміє, що відбувається. Насправді він чудово все усвідомлює. У нього є такі радники, які йому все пояснюють дуже чітко".

Голова комітету звернув увагу на державного секретаря Марко Рубіо. Його виступи в Сенаті показують глибоке розуміння ситуації, хоча з політичних міркувань він не може висловлювати все, що думає насправді.

Мережко припустив, що Трамп "і сам до кінця не знає, як діяти". Тому, на думку депутата, американський президент може просто вичікувати, спостерігати за поведінкою Путіна, щоб зрозуміти, чи буде вона вигідною для нього.

Головною мотивацією Трампа залишається особистий успіх. "Він хоче виступити в ролі миротворця, якого всі визнають. І саме на це він робить ставку", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США більше не вважають війну в Україні пріоритетом. Берлін остерігається найгіршого сценарію.