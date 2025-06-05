Родич Путіна зганьбив самого Путіна: журналісти знайшли "неточності" у справах бізнесмена

Відповідальність за підготовку та достовірність фінансової звітності покладається на керівництво підприємства

Родич Володимира Путіна на керівній посаді у великій компанії допустив серйозні помилки у звітності, що підриває репутацію всієї сім'ї. Цей скандал став гучним ударом і по самому президенту Росії.

Як пишуть росЗМІ, його троюрідний племінник Михайло Путін був генеральним директором татарстанської компанії "Каздорстрой" лише 3,5 місяці. Перед звільненням він подав звітність із неточностями.

19 травня чоловік залишив керівну посаду в компанії, де перебував 103 дні. Журналісти припускають, що, ймовірно, родича президента РФ запросили в бізнес, щоб підтримати "Каздорстрой" під час фінансових проблем і кримінальних розслідувань, які розпочалися незадовго до його призначення.

Проте, за час його керівництва організація залишалася проблемним підприємством: незалежні аудитори виявили, що звітність за 2024 рік була спотворена. За їхніми розрахунками, якщо виправити помилки, чисті активи компанії будуть нижчими за її статутний капітал, що може загрожувати її ліквідацією.

Відповідальність за підготовку та достовірність фінансової звітності покладається на керівництво підприємства, підкреслюють аудитори. Звітність "Каздорстроя", датована березнем 2025 року, підписана Михайлом Путіним. За російським законодавством йому може загрожувати штраф до 10 000 рублів (приблизно 126 доларів).

Якщо раніше брат Путіна вже притягувався до відповідальності за подібні порушення, то нині за недостовірну звітність компанії він ризикує бути дискваліфікованим на термін до 2-х років.

До слова, у пресслужбі "Каздорстроя" не відповіли на запити журналістів-розслідувачів, а сам Михайло Путін не надав коментарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри те, що російський президент намагається не "світити" своє особисте життя та родинні зв'язки, все ж відомо, що в Путіна був рідний брат, який рано помер, а також двоюрідний брат Ігор, який успішно використовував їхнє прізвище для кар'єрного зростання.