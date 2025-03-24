Сам Путін дуже боїться, що його ДНК потрапить комусь до рук. То що ж за таємницю приховує російський диктатор?

Аналогії між Володимиром Путіним та Адольфом Гітлером напрошуються самі собою. Нову хвилю обговорень здійняв Bild після публікації статті, в якій йдеться, що хакери злили в Інтернет інформацію про ДНК тест племінника Путіна. Дані зберігалися на комп'ютері родича Путіна Михайла. Виявилося, що генетично рід Путіних належить до балканської гаплогрупи, з якої походив і Адольф Гітлер.

"Телеграф" попросив ШІ Grok проаналізувати схожість між диктаторами та відповісти, чи можуть вони бути родичами. Для наглядності ми попросили створити фото їх обох поруч. На думку штучного інтелекту, вожді мало чим схожі один на одного. Путін має світлі риси обличчя та обличчя іншої форми, ніж лідер Третього Рейху.

Путін і Гітлер - Grok AI

Путін і Гітлер - Grok AI

Путін і Гітлер - Grok AI

Путін і Гітлер - Grok AI

Також немає жодних історичних даних, які б вказували на віддалену спорідненість Путіна та Гітлера. На думку ШІ, очільник сучасної країни-агресора походить з простої радянської родини, яка навряд чи могла мати близьких спільних предків із "фюрером".

Так, між ними може бути генетичний зв’язок, який притаманний чи не кожному мешканцю Європи, вважає Grok. Але цим зв’язкам не менше, ніж 500-1000 років.

"Генетичні дослідження показують, що люди європейського походження можуть мати спільних предків, якщо простежити їхнє дерево на 500–1000 років назад. Але це стосується загального населення, а не конкретного прямого зв’язку між двома особами", — посилається АІ на блог Грема Купа та інші дослідження.

Відповідь Grok AI

Тож на думку Grok, для того, аби родини обох воєнних злочинців поєдналися кровними зв’язками, треба дуже серйозний збіг обставин. Тож, ймовірність того, що Путін і Гітлер є родичами, надзвичайно низька. Основні причини:

Велика різниця в часі між їхніми життями.

Відсутність історичних даних про нащадків Гітлера.

Різне етнічне та географічне походження.

Відсутність будь-яких документальних чи генетичних доказів.

Якщо припустити, що Гітлер мав би невідомого нащадка, який якимось чином опинився в СРСР і став предком Путіна, це все одно вимагало б неймовірного збігу обставин, для якого немає жодних підтверджень, підсумовує ШІ.

Відповідь Grok AI

Відповідно, наявність спільної гаплогрупи у диктаторів цілком можлива. Але це єдине, що може їх пов'язувати, на думку нейромереж.

Нагадаємо, раніше ШІ передбачив, коли можуть відбутися переговори між Зеленським і Путіним. І за його прогнозами, обставити для зустрічі стануть сприятливими ще не скоро. Вони точно будуть складними, оскільки лідеру демократичної країни буде не просто спілкуватися не просто з ворогом, а з особою, у якої соціолог знайшов аж 6 спільних ознак з Гітлером.