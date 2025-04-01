Трамп та Путін родичі? ЗМІ опублікували неочікувані результати дослідження ДНК політиків

Дослідження "провели" в Естонії

В Естонії наукова дослідниця Лідія Суураджу стверджує, що проаналізувала ДНК президента США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна. І виявилось, що вони нібито мають схожість на 98 %.

Про це пише estonianworld 1 квітня. Зазначається, що Суураджу хотіла дізнатись, чи є між політиками щось більше ніж відносини на світовій арені.

Як пише видання, естонська дослідниця генеалогії з Університету Калева почала дослідження зі збору матеріалів для ДНК. Для цього вона отримала зразок від Трампа нібито за допомогою викинутого контейнера Big Mac у смітнику Білого дому. А пробу Путіна начебто взята з уламків бомби, яка підірвала літак ексочільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

При цьому в матеріалі не вказано, яким саме чином вона отримала зразок з бомби і чи можна вважати отримані матеріали тими, що дійсно належать політикам. Дослідження Суураджу проводила за допомогою мікрочипів для ідентифікації генетичних маркерів.

"Коли на екрані з’явилися результати, доктор Суураджу не могла повірити в те, що бачить – ДНК свині. Виявилося, що і президент Трамп, і президент Путін пов’язані зі звичайною свинею", — йдеться у матеріалі.

Дослідниця стверджує, що Трамп і Путін нібито пов’язані по батькові. Дані з точністю 97% показали, що вони начебто походять від спільного предка з крихітного села Моронецьк на Уральських горах, Росія. Аби підтвердити це Суураджу нібито вирушила до Росії, де тривалий час шукала місце поховання вищевказаного предка.

"Підходячи до найстарішої частини кладовища, вона помітила надгробний камінь – той, який виявився святим Граалем теорії змови між двоюрідними братами та поцілунками Трампа та Путіна. На підтвердження ДНК-тестів на тріснутому та вицвілому маркері було написано: "Тут лежить Ілля Трампутін – сільський ідіот"", — йдеться у матеріалі.

Зауважимо, що офіційно ця інформація не підтверджувалась і у матеріалі видання немає ніяких документів досліджень та їх результатів. До того ж ДНК людини і свині мають приблизно 98% схожості. Це означає, що генетичний код людини та свині на 98% містить однакові або дуже подібні гени, але не геном. Ба більше в Росії немає села Моронецьк (Moronetsk — на англ.), яке вказане у матеріалі. До того ж матеріал опубліковано 1 квітня в День сміху та жартів.

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