Путін поплакався Трампу через удари по авіабазах і дав моторошну обіцянку

Трамп опублікував деталі розмови з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін знайшов час у своєму розкладі, щоб викласти американському президенту Дональду Трампу свої скарги на успішні українські операції проти російських військових об'єктів. Під час телефонної розмови, яка тривала годину і п'ятнадцять хвилин, Путін не лише висловив невдоволення ударами по авіабазах, а й пригрозив відповіддю.

Про деталі розмови Трамп розповів у своїй соціальній мережі Truth Social. Американський лідер зазначив, що вони з Путіним обговорювали атаки України на російські літаки та інші операції, які проводять обидві сторони конфлікту.

"Президент Путін дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми", — написав Трамп у своєму пості. Водночас президент США підкреслив, що розмова була конструктивною, але не призведе до негайного миру. Втім, згодом Трамп видалив свій пост (проте він ще залишився на сайті Білого дому).

Радник президента Росії Юрій Ушаков додав цікавий нюанс. За його словами, Трамп запевнив Путіна, що США не знали про плани Києва завдати удару по російських аеродромах.

Російські державні медіа активно традиційно намагаються подати українські операції як провокацію. Вони наголошують на погрозах Путіна та його обіцянках відповіді на дії України.

У НАТО підтверджують ефективність української операції "Павутина", яка завдала серйозних збитків російській стратегічній авіації. Високопосадовець альянсу повідомив The Moscow Times, що українським військовим вдалося пошкодити понад 40 російських літаків, з яких від 10 до 13 було повністю знищено, включаючи щонайменше один розвідувальний А-50.

Представники НАТО очікують, що Путін спробує помститися за ці втрати. "Росія безперечно вживе дій у відповідь і також займеться оборонними заходами", — заявив співрозмовник видання на умовах анонімності.

Експерти альянсу припускають, що відповідь буде у вигляді ще масштабніших авіаударів по території України. Схоже, Кремль вирішив цього разу виправдатись за майбутні удари, попри те, що Росія й без особливих приводів регулярно завдає важких ударів по Україні.

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