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"Торгував" прізвищем і носив при собі фотографії з Путіним: як виглядає двоюрідний брат президента Росії

Автор
Катерина Любимова
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Що відомо про двоюрідного брата Володимира Путіна
Що відомо про двоюрідного брата Володимира Путіна. Фото Фото Getty Images

У мережі пишуть, що Ігор є "нелюбимим" родичем Путіна

Кривавий диктатор Володимир Путін намагається не "світити" своє особисте життя та родинні зв’язки. Однак відомо, що у нього був рідний брат, який помер у два роки, а також є двоюрідний брат Ігор, який вдало використав своє прізвище, щоб просуватися кар’єрними сходами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає двоюрідний брат Володимира Путіна, якого в мережі називають його "нелюбимим" родичем. Ми дізналися, у яких скандалах був замішаний чоловік.

Що відомо про Ігоря Путіна — двоюрідного брата Володимира Путіна

Двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін народився 1953 року в Ленінграді. У 1974 році він закінчив Рязанське вище військове автомобільне командне училище, а 2000 року — Волго-Вятську академію держслужби.

Свою кар’єру Ігор Путін розпочав у рязанській Ліцензійній палаті, потім переїхав до столиці Росії та став віцепрезидентом "Газенергопромбанку", але не пропрацював там навіть півроку. Звільнитися з посади, як кажуть журналісти "Проєкту", його попросив сам Володимир Путін і підкреслив, що двоюрідному братові потрібно "бути непомітним" після одного з "інцидентів у банку".

Ігор Путін
Ігор Путін був замішаний у скандалах із відмивання грошей

З Москви Ігор перебрався до Самари, очоливши раду директорів Самарського резервуарного заводу. На посаду його влаштував місцевий олігарх Андрій Іщук, який хотів собі "солідну людину з прикриттям та гарним прізвищем", щоб його бізнес не чіпали зайвий раз.

Пізніше двоюрідний брат Путіна знову повернувся до Москви й став "торгувати" прізвищем, усвідомлюючи її важливість. Головною роботою Ігоря стало надання свого імені для "кришування" сумнівного бізнесу.

Ігор Путін
Ігоря Путіна називають "нелюбимим" родичем диктатора

Ігор Путін був співвласником у 33 компаніях, з яких 15 закрилися, шість збанкрутували та шість було ліквідовано. Але сам Ігор завжди уникав відповідальності за свої махінації. Його ім’я навіть фігурувало в скандалі навколо компанії Danske Bank, що стала одним з найбільших каналів для відмивання грошей, що йшли з Росії.

Чи спілкується Володимир Путін зі своїм двоюрідним братом Ігорем

Ігор Путін, щоб "продати" своє ім’я, робив видимість, що підтримує з президентом Росії близькі стосунки. Коли він очолював завод у Самарі, то всіляко намагався нагадати оточуючим, хто його родич.

Ігор Путін
Ігор Путін торгував своїм прізвищем для чужого бізнесу

У мережі пишуть, що Ігор носив із собою пачку фотографій, на яких був зображений разом із Володимиром. А під час роботи у "Майстер-банку" навіть помістив на своїй табличці з ім’ям російський герб.

Але як розповів колишній співробітник "Майстер-банку", від Ігоря було мало толку. Він часто казав, що їде домовлятися з того чи іншого приводу до адміністрації президента або на Луб’янки, сідав у машину з водієм, їхав, але нічого не відбувалося.

Як виявилося, Ігор навіть не доходив до прохідної, він заходив у середину будівлі, чекав деякий час і виходив назад. Незабаром у банку відбулися обшуки та відібрали у нього ліцензію за дірки у капіталі.

Журналісти також дізналися, що Володимир Путін зовсім не спілкується зі своїм двоюрідним братом. Ігор не має можливості ні зустрітися з ним, ні навіть привітати з днем народження. Коли Ігор намагався домогтися із президентом зустрічі, йому відповіли, що "в нього братів — вся Росія".

Ігор Путін
Як виглядає двоюрідний брат Володимира Путіна

Згідно з останніми даними, Ігор Путін пішов на пенсію, купив собі будинок на колесах та ділянку на березі Волги. У медійному просторі не з’являється.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про діда Путіна. Ми довідалися, чи справді він був особистим кухарем Леніна і готував Сталіну.

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