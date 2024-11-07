Путін має зятя Зеленського: як виглядає і чи є він родичем президента України

З Володимиром Зеленським чоловік не має родинних зв’язків

Ймовірна дочка російського диктатора Володимира Путіна Катерина Тихонова кілька років, як з’ясували журналісти, перебуває у стосунках з Ігорем Зеленським. Вони познайомилися у Москві, але кар’єру чоловік активно розвивав у Німеччині.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає зять Володимира Путіна та чим займається. Ми довідалися про нього деякі факти.

Як виглядає зять Путіна Ігор Зеленський і що про нього відомо

Ігор Зеленський народився у 1969 році у станиці Лабінськ Краснодарського краю, проте дитинство своє провів у Грузії. Він займався легкою атлетикою, потім закінчив Тбіліське хореографічне училище та почав розвиватися у цьому напрямі.

У Тбілісі його вчив танців видатний артист балету Вахтанг Чабукіані, тому у 17 років Зеленський уже вважався одним із найкращих танцюристів. У 20 років він виявився солістом Маріїнського театру. З того часу його кар’єра стрімко розвивалася, він брав участь у міжнародних конкурсах і став солістом трупи у Нью-Йорку.

Ігор Зеленський виступав по всій Європі

Ігор Зеленський виступав у Берліні, Лондоні, Мілані, а також у Баварському театрі в Мюнхені, який згодом став очолювати. Однак у квітні 2022 року на сайті оперного театру з’явилося повідомлення, що Ігор Зеленський залишає посаду художнього керівника балету через "сімейні обставини".

Під час розслідування журналісти з’ясували, що Ігор Зеленський почав спілкуватися з дочкою Путіна Катериною Тихоновою, коли він керував трупою у московському Музичному театрі ім. Станіславського та Немировича-Данченка. Там балетмейстер працював із 2011 по 2016 роки.

Ігор Зеленський став художнім керівником Баварського театру

Співрозмовник, близький до трупи, розповідав, що Тихонова почала часто відвідувати вистави, вона заходила до зали, коли вимикали світло, не привертаючи зайвої уваги. А до місця її завжди проводжав Ігор Зеленський. Після вистав їх також бачили разом.

Ігор Зеленський і Катерина Тихонова мають доньку

Є інформація, що у Зеленського і Тихонової у 2017 році народилася донька. Процедуру встановлення батьківства було здійснено парою через московський суд. Разом із дочкою Катерина часто приїжджала до балетмейстера в Мюнхен. При цьому Ігор Зеленський давно одружений з балетним репетитором Яною Серебряковою, з нею він виховує трьох дітей.

Катерина Тихонова та Ігор Зеленський

Передбачається, що Ігор Зеленський може очолити у майбутньому театр опери та балету, що будується в окупованому Севастополі. Цей проєкт у 2018 році особисто анонсував російський диктатор.

Ігор Зеленський видатний артист балету

Артист балету Ігор Зеленський є просто однопрізвищником президента України Володимира Зеленського, жодних родинних зв’язків між ними немає. Це підтвердив брат танцюриста Олег Зеленський авторам розслідування.

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