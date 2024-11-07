Путін має зятя Зеленського: як виглядає і чи є він родичем президента України
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З Володимиром Зеленським чоловік не має родинних зв’язків
Ймовірна дочка російського диктатора Володимира Путіна Катерина Тихонова кілька років, як з’ясували журналісти, перебуває у стосунках з Ігорем Зеленським. Вони познайомилися у Москві, але кар’єру чоловік активно розвивав у Німеччині.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає зять Володимира Путіна та чим займається. Ми довідалися про нього деякі факти.
Як виглядає зять Путіна Ігор Зеленський і що про нього відомо
Ігор Зеленський народився у 1969 році у станиці Лабінськ Краснодарського краю, проте дитинство своє провів у Грузії. Він займався легкою атлетикою, потім закінчив Тбіліське хореографічне училище та почав розвиватися у цьому напрямі.
У Тбілісі його вчив танців видатний артист балету Вахтанг Чабукіані, тому у 17 років Зеленський уже вважався одним із найкращих танцюристів. У 20 років він виявився солістом Маріїнського театру. З того часу його кар’єра стрімко розвивалася, він брав участь у міжнародних конкурсах і став солістом трупи у Нью-Йорку.
Ігор Зеленський виступав у Берліні, Лондоні, Мілані, а також у Баварському театрі в Мюнхені, який згодом став очолювати. Однак у квітні 2022 року на сайті оперного театру з’явилося повідомлення, що Ігор Зеленський залишає посаду художнього керівника балету через "сімейні обставини".
Під час розслідування журналісти з’ясували, що Ігор Зеленський почав спілкуватися з дочкою Путіна Катериною Тихоновою, коли він керував трупою у московському Музичному театрі ім. Станіславського та Немировича-Данченка. Там балетмейстер працював із 2011 по 2016 роки.
Співрозмовник, близький до трупи, розповідав, що Тихонова почала часто відвідувати вистави, вона заходила до зали, коли вимикали світло, не привертаючи зайвої уваги. А до місця її завжди проводжав Ігор Зеленський. Після вистав їх також бачили разом.
Є інформація, що у Зеленського і Тихонової у 2017 році народилася донька. Процедуру встановлення батьківства було здійснено парою через московський суд. Разом із дочкою Катерина часто приїжджала до балетмейстера в Мюнхен. При цьому Ігор Зеленський давно одружений з балетним репетитором Яною Серебряковою, з нею він виховує трьох дітей.
Передбачається, що Ігор Зеленський може очолити у майбутньому театр опери та балету, що будується в окупованому Севастополі. Цей проєкт у 2018 році особисто анонсував російський диктатор.
Артист балету Ігор Зеленський є просто однопрізвищником президента України Володимира Зеленського, жодних родинних зв’язків між ними немає. Це підтвердив брат танцюриста Олег Зеленський авторам розслідування.
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