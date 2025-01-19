Путін не єдина дитина? В архівах могли знайти ще одного родича, хто він

Це відкриття стало першим документальним підтвердженням існування цієї людини в родині презмдента Росії

В Росії могли знайти дані про старшого брата президента РФ Володимира Путіна. Але він помер.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на наукового співробітника Інституту історії оборони та блокади Ленінграда Валерія Григорчука. Дані він знайшов у будинковій книзі.

У будинкових книгах фіксували дані про мешканців, старших за 15 років, включно з їхніми тимчасовими від'їздами та інформацією про родичів. Наприкінці кожної книги був список дітей із зазначенням року народження. Григорчук зазначив, що документ, який він досліджував, зберігається в Центральному державному архіві Санкт-Петербурга і належить до будинку в Петергофі, який не зберігся з часів війни.

Він продемонстрував сторінку із записами, де фігурують Володимир Спиридонович Путін і Марія Іванівна Путіна. Поруч було закреслено запис "Олег Володимирович" із роком народження 1937, що, за словами Григорчука, вказує на смерть людини.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про діда Путіна і чи дійсно він великий шеф.

Це відкриття стало першим документальним підтвердженням існування старшого брата Путіна. Крім того, Григорчук підкреслив, що вивчення будинкових книг може допомогти доповнити список жертв блокади Ленінграда. Наразі книга пам'яті "Блокада" містить імена близько 620 тисяч загиблих, і, за його оцінками, будинкові книги можуть додати ще щонайменше 50 тисяч імен.

Варто зазначити, що Путін не завжди охоче ділиться історією своєї родини. Йому також приписують роман із відомою спортсменкою Аліною Кабаєвою. "Телеграф" також писав, як виглядає його старша донька і що про неї відомо.