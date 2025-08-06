Ефіопи кинули Путіна на літаки: чому дружня країна несподівано відмовила Росії у найважливішому

"Телеграф" розповідає, як ключовий партнер залишив Росію без літаків

Авіапарк Росії стрімко старіє через міжнародні санкції, тому країна-агресорка шукає дешеві способи його оновити та поповнити. Москва звернулася до своєї "дружньої" Ефіопії з проханням про лізинг літаків, але несподівано отримала відмову.

"Телеграф" розповідає, чому один з ключових партнерів Росії на африканському континенті раптом відмовив у співпраці і що або хто за цим стоїть.

Росіяни прилетіли з Ефіопії з пустими руками

Авіаційне управління ECAA у столиці Аддис-Абеба відхилило запит російської делегації, яка прилітала на переговори наприкінці липня. Місцеві чиновники пояснили, що не мають права впливати на рішення національного перевізника Ethiopian Airlines щодо лізингу повітряних суден.

Генеральний директор Ethiopian Airlines Group Месфін Тасев підтвердив, що компанія не проводила жодних серйозних переговорів з Росією про оренду літаків. Він прямо заявив, що жодної угоди не було укладено, російські представники просто намагалися провести переговори щодо цього, але безуспішно.

Варто зазначити, що Росія опинилася в складному становищі через міжнародні санкції, введені після початку повномасштабної війни проти України. Західні лізингові компанії були зобов'язали припинити договори лізингу з російськими авіакомпаніями. Це значно обмежило можливості Росії щодо оновлення свого авіапарку. До того ж, європейські санкції прямо забороняють надання літаків у лізинг російським компаніям або для використання в Росії.

Головна причина відмови — страх порушити американські санкції проти Росії. "Росія перебуває під санкціями США, а Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами", — пояснив Тасев. Він додав, що компанія працює відповідно до міжнародного регулювання та законодавства США і не готова ризикувати порушенням цих законів.

Керівник авіакомпанії також зазначив, що Ethiopian Airlines сама потребує додаткових літаків через високий попит на пасажирські та вантажні перевезення.

Хотіли "мокрий лізинг", а будуть літати на старих іржавих бляшанках

Ефіопія має міцні економічні зв'язки з Росією — країни підписали торгівельну угоду про розрахунки в національних валютах. Це дозволяє їм обходити американський долар. Торгівля між Ефіопією та Росією висока, і постійно зростає.

Переговори з Ефіопією про "мокрий лізинг літаків" — тобто оренду з екіпажами для внутрішніх перевезень — проводив торговий представник РФ в Ефіопії Ярослав Тарасюк. Минулого року російські чиновники зверталися з подібними проханнями до влади Казахстану, Киргизстану, Кувейту та Катару, однак про конкретні домовленості не повідомлялося. Можливо, ці країни теж відмовили росіянам.

Дружба дружбою, а долари важливіші

Причина відмови ефіопської авіакомпанії зрозуміла, адже Ethiopian Airlines критично залежить від американського ринку. Вони заробляють на обслуговуванні маршрутів до США та використовують американські технології у своїх операціях. Авіакомпанія також співпрацює з американськими партнерами в рамках міжнародних альянсів та має значні комерційні інтереси на американському континенті. Простими словами, без США компанія просто збанкрутує.

Окрім санкційних ризиків, потенційні лізингодавці побоюються безпеки своїх літаків на російській території. Російські аеропорти буквально щотижня перебувають під атаками. 1 червня 2025 року українські сили провели одну з найсміливіших операцій в сучасній військовій історії, використавши рої дронів для одночасного удару по чотирьох російських авіабазах. Такі атаки створюють серйозні ризики для цивільної авіації та інфраструктури аеропортів.

Авіакомпанії розуміють, що їхні літаки можуть опинитися під загрозою як від прямих ударів, так і від "дружнього вогню" російської ППО, яка неодноразово збивала цивільні борти. Зокрема, у грудні 2024 року літак Embraer 190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines 25 грудня біля Актау в Казахстані був збитий російською ракетою. Нещодавно цей випадок ледь не повторився — Росіяни могли атакувати власний пасажирський літак, який прямував з Білорусі. 11 липня у районі підльоту до московського аеропорту Шереметьєво система протиповітряної оборони "Панцир" помилково спрацювала по пасажирському літаку рейсу AFL1845.

Нагадаємо, є версія, що і літак Пригожина збила російська ППО. Однією з причин його аварії може бути робота російської протиповітряної оборони.