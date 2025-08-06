Эфиопы кинули Путина на самолеты: почему дружественная страна неожиданно отказала России в самом важном

"Телеграф" рассказывает, как ключевой партнер покинул Россию без самолетов

Авиапарк России стремительно стареет из-за международных санкций, поэтому страна-агрессорка ищет дешевые способы его обновить и пополнить. Москва обратилась к своей "дружественной" Эфиопии с просьбой о лизинге самолетов, но неожиданно получила отказ.

"Телеграф" рассказывает, почему один из ключевых партнеров России на африканском континенте вдруг отказал в сотрудничестве и что или кто за этим стоит.

Россияне прилетели из Эфиопии с пустыми руками

Авиационное управление ECAA в столице Аддис-Абеба отклонило запрос российской делегации, прилетавшей на переговоры в конце июля. Местные чиновники объяснили, что не имеют права влиять на решение национального перевозчика Ethiopian Airlines по лизингу воздушных судов.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев подтвердил, что компания не проводила никаких серьезных переговоров с Россией по аренде самолетов. Он прямо заявил, что никакого соглашения не было заключено, российские представители просто пытались провести переговоры по этому поводу, но безуспешно.

Следует отметить, что Россия оказалась в сложном положении из-за международных санкций, введенных после начала полномасштабной войны против Украины. Западные лизинговые компании обязали прекратить договоры лизинга с российскими авиакомпаниями. Это значительно ограничило возможности России по обновлению своего авиапарка. К тому же европейские санкции прямо запрещают предоставление самолетов в лизинг российским компаниям или для использования в России.

Главная причина отказа – страх нарушить американские санкции против России. "Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами", — пояснил Тасев. Он добавил, что компания работает в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готова рисковать нарушением этих законов.

Руководитель авиакомпании также отметил, что Ethiopian Airlines сама нуждается в дополнительных самолетах из-за высокого спроса на пассажирские и грузовые перевозки.

Хотели "мокрый лизинг", а будут летать на старых ржавых жестянках

У Эфиопии есть прочные экономические связи с Россией — страны подписали торговое соглашение о расчетах в национальных валютах. Это позволяет им обходить американский доллар. Торговля между Эфиопией и Россией высока и постоянно растет.

Переговоры с Эфиопией о "мокром лизинге самолетов" — то есть аренде с экипажами для внутренних перевозок — проводил торговый представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк. В прошлом году российские чиновники обращались с подобными просьбами к властям Казахстана, Кыргызстана, Кувейта и Катара, однако о конкретных договоренностях не сообщалось. Возможно, эти страны тоже отказали россиянам.

Дружба дружбой, а доллары важнее

Причина отказа эфиопской авиакомпании ясна, ведь Ethiopian Airlines критически зависит от американского рынка. Они зарабатывают на обслуживании маршрутов в США и используют американские технологии в своих операциях. Авиакомпания также сотрудничает с американскими партнерами в рамках международных альянсов и имеет большие коммерческие интересы на американском континенте. Простыми словами, без США компания просто обанкротится.

Кроме санкционных рисков потенциальные лизингодатели опасаются безопасности своих самолетов на российской территории. Российские аэропорты практически еженедельно находятся под атаками. 1 июня 2025 года украинские силы провели одну из самых смелых операций в современной военной истории, использовав рои дронов для одновременного удара по четырем российским авиабазам. Такие атаки создают серьезные опасности для гражданской авиации и инфраструктуры аэропортов.

Авиакомпании понимают, что их самолеты могут оказаться под угрозой как от прямых ударов, так и от "дружественного огня" российской ПВО, которая неоднократно сбивала гражданские борта. В частности, в декабре 2024 года самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря возле Актау в Казахстане был сбит российской ракетой. Недавно этот случай едва не повторился — Россияне могли атаковать собственный пассажирский самолет, следовавший из Беларуси. 11 июля в районе подлета в московский аэропорт Шереметьево система противовоздушной обороны "Панцирь" ошибочно сработала по пассажирскому самолету рейса AFL1845.

Напомним, есть версия, что и самолет Пригожина сбил российский ПВО. Одной из причин его аварии может стать работа российской противовоздушной обороны.