Рейсу з Білорусі не були раді? Росіяни могли атакувати власний пасажирський літак (карта)

Стріляли просто по людях

"Славнозвісна" російська ППО могла відкрити вогонь по білоруському рейсу AFL1845. Літак нібито прийняли за український дрон.

Про це повідомляє російський опозиційний журналіст та блогер Олександр Невзоров. Він каже, що йому про це повідомили одразу кілька джерел і публікує відповідний аудіозапис начебто з борту літака.

"Сьогодні о 00:20 в районі підльоту до московського аеропорту Шереметьєво система протиповітряної оборони "Панцир" помилково спрацювала пасажирським літаком рейсу AFL1845, що прямував з Мінська. За попередньою інформацією, борт був помилково ідентифікований як український безпілотник", — пише Невзоров на своїй сторінці у Telegram.

Згідно з попередньою інформацією, літак нібито отримав незначні пошкодження, та екіпаж посадив судно. Постраждалих або жертв немає. На місці події працюють працівники російських спецслужб — вони проводять перевірку інциденту.

Що відомо про рейс AFL1845

Рейс AFL1845 виконувався авіакомпанією "Аерофлот" літаком Boeing 737-8MC з бортовим номером RA-73105. Згідно з даними FlightRadar24, літак вилетів з аеропорту Мінська (MSQ) о 21:29 UTC (00:29 за московським часом) 11 липня 2025 року з призначенням до московського аеропорту Шереметьєво (SVO).

Маршрут становив 644 кілометри, а плановий час польоту складав 1 годину 1 хвилину. Фактичний час польоту склав 1 годину 8 хвилин. Boeing 737-8MC є модифікацією популярного пасажирського літака Boeing 737-800, призначеного для середньомагістральних рейсів.

За розкладом, в ніч з 11 на 12 липня цей же борт має виконати такий же рейс — з Мінська до Москви — виліт заплановано на 22:55 за московським часом з прибуттям о 00:30. Проте, згідно з розкладом запланованих рейсів, політ буде здійснювати вже не Boeing, а Airbus 320, що натякає на певні висновки.

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни розсмішили подивом через авіаколапс. Деякі щиро здивовані, як дрони можуть перешкодити літакам.