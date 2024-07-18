Російська ППО всіх розігнала? Як у розпал сезону виглядає пляж Севастополя (відео)

Раніше тут було багато відпочиваючих

У тимчасово окупованому росіянами Криму курортний сезон зараз у самому розпалі. Проте на популярних пляжах не помітно напливу відпочиваючих.

Зокрема, така ж ситуація склалась і на одному з найпопулярніших пляжів Севастополя — Учкуївка, над яким російські військові у червні збили ракету. Він розташований у Нахімовському районі Севастополя.

Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував відео з пляжу. На ньому можна побачити, що там майже немає людей. Також видно, що в одному з місцевих кафе також відсутні відвідувачі. Водночас на відео видно, що погода під час зйомки була чудова.

Варто зазначити, що раніше на цьому пляжі було багато відпочиваючих. Цьому сприяло його зручне розташування.

Учкуївка на мапі

Нагадаємо, 23 червня російська протиповітряна оборона (ППО) збила ракету ATACMS над пляжем у Севастополі. Через це 124 людини отримали поранення, а п’ятеро — загинули.

Раніше "Телеграф" писав, що всі українські курортні міста в окупації пустують без туристів і страждають від недбальства місцевої влади. Не став виключенням і Бердянськ, де окрім розрухи пляжі атакують медузи.