Дружній вогонь. В Росії свої ж обстріляли кукурузник, що пролітав над нафтозаводом (відео)

Борт перетворився на решето

У Росії охорона нафтопереробного заводу Газпрому відкрила вогонь по літаку АН-2, адже переплутала його з українським дроном. Один з членів екіпажу ледь не загинув.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що літак АН-2 потрапив під обстріл під час планового польоту в Салаваті (Башкортостан).

Інцидент стався ввечері 26 листопада, тоді борт авіакомпанії "РосАвіа" вилетів з Уфи. У літаку знаходилися пілот та інструктор.

Як зазначаються джерела, основною метою був обліт теплотраси та проведення інфрачервоної зйомки. Цей політ та маршрут був узгоджений з військовим керівництвом. Проте під час пролітання над нафтохімічним заводом його обстріляли.

Борт отримав серйозні ушкодження, у нього почався витік палива. Тоді командування вирішило повернутись до Уфи, так і не виконавши завдання. За 40 хвилин після обстрілу літак сів у місцевому аеропорту.

У мережі вже публікують відео з членом екіпажу, який ледь не загинув. Адже кулі прошили наскрізь його одяг, але не зачепили самого чоловіка. Під час огляду у фюзеляжі літака було виявлено три отвори від куль.

РосЗМІ пишуть, що після обстрілу літак перетворився на решето, але екіпаж не постраждав. Зазначається, що у корпусі борта десятки слідів від куль, а на крилі — величезна дірка.

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