Проміняла олігарха на іншого мільярдера: що відомо про колишню дружину Абрамовича

Російський олігарх був у шлюбі тричі

Після того як президент України Володимир Зеленський розповів про візит російського олігарха Романа Абрамовича до Києва та його спробу передати послання від Володимира Путіна, увага знову прикута не лише до самого мільярдера, а й до людей із його найближчого оточення.

Однією з найвідоміших жінок у житті Абрамовича стала його третя дружина — Дар’я Жукова. Саме її ім’я протягом багатьох років регулярно з'являлося на сторінках світської хроніки, а сама вона побудувала власну кар'єру.

Дві дружини до Жукової

Першою дружиною Абрамовича була Ольга Лисова. Вони одружилися наприкінці 1980-х років, коли майбутній мільярдер лише починав займатися бізнесом. Цей шлюб тривав недовго і завершився розлученням на початку 1990-х.

Ольга Лисова і Роман Абрамович. Фото: amore-69.com

Другою дружиною бізнесмена стала Ірина Маландіна— колишня стюардеса російської авіакомпанії. У цьому шлюбі народилося п'ятеро дітей. Пара прожила разом понад 15 років, однак у 2007 році розлучилася. Саме в цей період у пресі активно обговорювали новий роман Абрамовича з Дар’єю Жуковою.

Роман Абрамович та Ірина Маландіна. Фото: www.mtdata.ru

Хто така Дар’я Жукова

Дар’я Жукова народилася в Москві у родині бізнесмена Олександра Жукова та біолога Олени Жукової. Після розлучення батьків вона переїхала до США, де здобула освіту та почала власні бізнес-проєкти. Згодом Жукова запустила модний бренд одягу, а пізніше зосередилася на сфері сучасного мистецтва.Найбільшу популярність вона отримала як засновниця московського музею сучасного мистецтва Garage Museum.

Дар'я Жукова і Емма Уотсон. Фото: Getty Images

Як почався роман з Абрамовичем

За даними західних медіа, Абрамович і Жукова познайомилися у 2005 році. На той момент бізнесмен ще перебував у шлюбі з Іриною Маландіною. Незабаром після знайомства між ними зав'язалися стосунки, які стали однією з найбільш обговорюваних тем у світській пресі.

Дар'я Жукова і Роман Абрамович. Фото: Getty Images

Тривалий час пара приховувала подробиці особистого життя. Лише через багато років стало відомо, що вони офіційно оформили шлюб. У них народилося двоє дітей — син Аарон та донька Лея.

У серпні 2017 року Абрамович і Жукова оголосили про розставання після приблизно десяти років спільного життя. Офіційної причини розлучення колишнє подружжя не називало. Водночас західна преса багато років обговорювала можливі труднощі у стосунках пари, зокрема постійні чутки про захоплення Абрамовича іншими жінками.

Як склалося життя Жукової після розлучення

Після розриву з Абрамовичем Дар’я Жукова зберегла вплив у мистецькому середовищі. У 2020 році вона вийшла заміж за грецького мільярдера та спадкоємця судноплавної імперії Ставроса Ніархоса III. Подружжя виховує спільних дітей.

Ставрос Ніархос і Дар'я Жукова на Met Gala 2026. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишню дружину Віктора Орбана. Подружжя виховало п'ятьох дітей.