Розвантажити мости та метро. У Києві вимагають запустити новий вид транспорту

Це зменшило б навантаження в час пік

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Українець пропонує запровадити в Києві додатковий вид пасажирського транспорту. Людей річкою Дніпро могли б перевозити моторні човни та шлюпки.

Петицію №14446 з такою пропозицією на сайті Київської міської ради опублікував Андрій Машков. На його думку, регулярні річкові пасажирські перевезення можуть стати ефективною альтернативою традиційному міському транспорту, особливо у часи пікових навантажень та заторів на мостах.

Автор ідеї переконаний, що моторні човни та шлюпки зменшать навантаження на традиційний громадський транспорт — автобус, трамвай, тролейбус та метро. За його задумом, річкові перевезення мають підлягати обов'язковому ліцензуванню.

Збір підписів на підтримку ініціативи розпочався 10 серпня 2026 року. Наразі її підписали 67 осіб. Щоб петицію розглянула міська влада Києва, вона має зібрати щонайменше 6 тисяч підписів. До кінця голосування залишається 59 днів.

Як раніше розповідав "Телеграф", в Києві також хочуть дати нові назви лініям підземки. Замість Червоної, Синьої та Зеленої пропонуються назви "Потужна", "Незламна" та "Нескорена". До слова, автором цієї пропозиції є той самий чоловік, що пропонує запустити у Києві моторні човни та шлюпки для перевезення пасажирів.