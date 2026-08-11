"Нова Пошта" запрацює по-новому: що зміниться

Оператор робить все, щоб відправлення клієнтів доходили до адресата в умовах війни

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"Нова пошта" заявила про реорганізацію своєї роботи. Деталі компанія не розголошує, але відомо, що ціль в адаптації логістики до роботи в умовах військових викликів, для кращого захисту відправлень та підтримки стабільної доставки.

Як пояснили в НП, компанія переходить на децентралізовану модель сортування. Також впроваджуються резервні системи обробки відправлень.

У компанії нагадали, що мережа "Нової пошти" працює по всій країні, зараз діють понад 56 тисяч точок сервісу. Мета поштового оператора залишається незмінною — доставляти відправлення клієнтів швидко за будь-яких умов.

"Нова Пошта" анонсувала зміни в роботі. Фото: НП

Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення, як і раніше, можна відстежувати в офіційному застосунку НП.

"З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Новій пошті" попередили, що затримки у доставленні відправлень можуть бути пов'язані з наслідками ворожих атак на логістичні термінали. Удари впливають на терміни доставки через перепланування логістичних маршрутів та ручну обробку відправлень.