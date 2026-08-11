Рус

Купив товар в "АТБ" та випадково розбив на касі: чи повернуть гроші

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Покупки в АТБ
Покупки в АТБ. Фото Колаж "Телеграфу"

Проблему можна вирішити з адміністрацією

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Під час покупок у "АТБ" можуть виникати неоднозначні ситуації із псуванням товару не з вини покупця. Однак у таких випадках персонал іде клієнтам назустріч.

Про це розповів співробітник торгової мережі.

Суть питання

Одна з користувачок Threads під ніком liudmilashevchenko2953 розповіла про свою проблему:

  • клієнт сплатив товар;
  • склав у пакет;
  • пакет розійшовся по шву, і вміст випав на підлогу;
  • придбаний товар (банку з грибами) розбилася на очах персоналу.

"Як вважаєте, нам мали компенсувати вартість втраченого товару чи ні?", — задається питанням клієнтка.

Рішення

Як пояснив один зі співробітників "АТБ" в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", у таких ситуаціях алгоритм дій співробітників мережі може бути наступним:

  • порваний пакет замінюється безплатно;
  • у разі втрати (псування) товару магазин замінює його на аналогічний.

"На моїй практиці у подібних ситуаціях ми просто замінювали товар", — розповів співрозмовник.

Як писав "Телеграф", співробітник "АТБ" розкрив секрет камер над касами. Все не так, як думає більшість.

Теги:
#Каса #Покупки #АТБ