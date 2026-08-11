Купив товар в "АТБ" та випадково розбив на касі: чи повернуть гроші
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Проблему можна вирішити з адміністрацією
Під час покупок у "АТБ" можуть виникати неоднозначні ситуації із псуванням товару не з вини покупця. Однак у таких випадках персонал іде клієнтам назустріч.
Про це розповів співробітник торгової мережі.
Суть питання
Одна з користувачок Threads під ніком liudmilashevchenko2953 розповіла про свою проблему:
- клієнт сплатив товар;
- склав у пакет;
- пакет розійшовся по шву, і вміст випав на підлогу;
- придбаний товар (банку з грибами) розбилася на очах персоналу.
"Як вважаєте, нам мали компенсувати вартість втраченого товару чи ні?", — задається питанням клієнтка.
Рішення
Як пояснив один зі співробітників "АТБ" в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", у таких ситуаціях алгоритм дій співробітників мережі може бути наступним:
- порваний пакет замінюється безплатно;
- у разі втрати (псування) товару магазин замінює його на аналогічний.
"На моїй практиці у подібних ситуаціях ми просто замінювали товар", — розповів співрозмовник.
Як писав "Телеграф", співробітник "АТБ" розкрив секрет камер над касами. Все не так, як думає більшість.