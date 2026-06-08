Променяла олигарха на другого миллиардера: что известно о бывшей жене Абрамовича

Российский олигарх был в браке трижды

После того как президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев и его попытку передать послание от Владимира Путина, внимание снова приковано не только к самому миллиардеру, но и людям из его ближайшего окружения.

Одной из самых известных женщин в жизни Абрамовича стала его третья жена — Дарья Жукова. Именно ее имя на протяжении многих лет регулярно появлялось на страницах светской хроники, а она построила собственную карьеру.

Две жены до Жуковой

Первой женой Абрамовича была Ольга Лысова. Они поженились в конце 1980-х годов, когда будущий миллиардер только начинал заниматься бизнесом. Этот брак продолжался недолго и завершился разводом в начале 1990-х.

Ольга Лысова и Роман Абрамович. Фото: amore-69.com

Второй женой бизнесмена стала Ирина Маландина — бывшая стюардесса российской авиакомпании. В этом браке родилось пятеро детей. Пара прожила вместе более 15 лет, однако в 2007 году развелась. Именно в этот период в печати активно обсуждали новый роман Абрамовича с Дарьей Жуковой.

Роман Абрамович и Ирина Маландина. Фото: www.mtdata.ru

Кто такая Дарья Жукова

Дарья Жукова родилась в Москве в семье бизнесмена Александра Жукова и биолога Елены Жуковой. После развода родителей она переехала в США, где получила образование и начала собственные бизнес-проекты. Впоследствии Жукова запустила модный бренд одежды, а позже сосредоточилась на сфере современного искусства. Наибольшую популярность она получила как основательница московского музея современного искусства Garage Museum.

Дарья Жукова и Эмма Уотсон. Фото: Getty Images

Как начался роман с Абрамовичем

По данным западных медиа, Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году. На тот момент бизнесмен еще состоял в браке с Ириной Маландиной. Вскоре после знакомства между ними завязались отношения, ставшие одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике.

Дарья Жукова и Роман Абрамович. Фото: Getty Images

Долгое время пара скрывала подробности личной жизни. Лишь много лет спустя стало известно, что они официально оформили брак. У них родилось двое детей – сын Аарон и дочь Лея.

В августе 2017 года Абрамович и Жукова объявили о расставании после десяти лет совместной жизни. Официальной причины развода бывшие супруги не называли. В то же время западная пресса много лет обсуждала возможные трудности в отношениях пары, в частности, постоянные слухи о захвате Абрамовича другими женщинами.

Как сложилась жизнь Жуковой после развода

После разрыва с Абрамовичем Дарья Жукова сохранила влияние в художественной среде. В 2020 году она вышла замуж за греческого миллиардера и наследника судоходной империи Ставроса Ниархоса III. Супруги воспитывают общих детей.

Ставрос Ниархос и Дарья Жукова на Met Gala 2026. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о бывшей жене Викторе Орбане. Супруги воспитали пятерых детей.