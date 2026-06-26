Путін йде на крайнощі через страх: що змінилося в його резиденції на Валдаї (фото)

На супутникових знімках виявили несподівану річ

Будівлю на території будинку відпочинку "Ужин", відомого як резиденція глави Росії Володимира Путіна на Валдаї, було знесено.

Відповідні супутникові знімки опублікувала група осинтерів "КіберБорошно".

Супутникові знімки

"Причина такого вчинку невідома, але можемо припустити, що це зроблено, щоб уникнути політичного приниження у разі знищення даної дачі українськими БПЛА", – йдеться у публікації.

Примітно, що сьогодні у першій половині дня водії повідомляли про перекриття платної траси М-11 у Тверській області у районі резиденції Путіна. Йдеться про ділянку траси завдовжки близько 90 км. Така сама інформація була і на сервісі Google Maps.

Поблизу Валдаю перекрито 90 км траси

Рух перекрито в обидва боки, а співробітники ДПС не пояснюють причини, розповіли очевидці. Проте відомо, що траса має бути відкрита о 17:00. Виникли затори.

Також варто зазначити, що у 2024 році головна будівля південної резиденції Путіна "Бочаров Ручей" у Сочі була зрівняна із землею, імовірно, через побоювання атак українських дронів.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо про появу антидронових сіток над паркуванням фур у Валдайському районі Новгородської області. Засновник дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв припустив, що вони потрібні для запобігання повтору операції "Павутина", коли БПЛА вилітали з фур.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в ніч проти 29 грудня 2025 року Україна нібито атакувала валдайську резиденцію Путіна. Дипломат стверджував, що було збито 91 БПЛА. Тоді глава МЗС РФ погрожував Україні "симетричною відповіддю" та заявив, що Москва перегляне свою переговорну позицію.