Путин идет на крайности из-за страха: что изменилось в его резиденции на Валдае (фото)

На спутниковых снимках обнаружили неожиданную вещь

Здание на территории дома отдыха "Ужин", известного как резиденция главы России Владимира Путина на Валдае, было снесено.

Соответствующие спутниковые снимки опубликовала группа осинтеров "КіберБорошно".

Спутниковые снимки

"Причина такого поступка неизвестна, но можем предположить, что это сделано во избежание политического унижения в случае уничтожения данной дачи украинскими БПЛА", – говорится в публикации.

Примечательно, что сегодня в первой половине дня водители сообщали о перекрытии платной трассы М-11 в Тверской области в районе резиденции Путина. Речь идет об участке трассы протяженностью около 90 км. Такая же информация была и на сервисе Google Maps.

Вблизи Валдая перекрыто 90 км трассы

Движение перекрыто в обе стороны, а сотрудники ДПС не объясняют причину, рассказали изданию "Осторожно, новости" очевидцы. Однако известно, что трасса должны быть открыта в 17:00. Возникли заторы.

Также стоит отметить, что в 2024 году главное здание южной резиденции Путина "Бочаров Ручей" в Сочи было сровнено с землей, предположительно, из-за опасений атак украинских дронов.

Напомним, в начале июня стало известно о появлении антидроновых сеток над парковками фур в Валдайском районе Новгородской области. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев предположил, что они нужны для предотвращения повтора операции "Паутина", когда БПЛА вылетали из фур.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря 2025 года Украина якобы атаковала валдайскую резиденцию Путина. Дипломат утверждал, что был сбит 91 БПЛА. Тогда глава МИД РФ угрожал Украине "симметричным ответом" и заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию.