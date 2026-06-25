Путін готується до мобілізації, заявляють в РФ: коли це станеться і як вплине на хід війни

Кампанія може стартувати восени 2026 року після виборів до Держдуми

У Росії знову заговорили про нову хвилю мобілізації. За даними низки незалежних медіа та джерел, наближених до російської влади, цей сценарій розглядається через проблеми із набором контрактників до армії. "Телеграф" зібрав усе, що наразі відомо про плани Кремля, і думки українських військових експертів з цього приводу.

До чого готуються в Кремлі

Російська влада дедалі більше стикається з нестачею охочих воювати з Україною. За інформацією видання Важные истории, набір контрактників у четвертому кварталі 2025 року скоротився у півтора рази порівняно з аналогічним періодом на рік раніше. На це вказують дані про витрати федерального бюджету.

Сайт Meduza із посиланням на слова працівника військкомату в Сибіру зазначає, що набір на службу зараз йде "в основному за рахунок ментів", а також вербування затриманих за злочини в обмін на звільнення від покарання.

Ті ж, кого вдається різними способами вмовити підписати контракт, часто мало придатні до військової служби через вік і стан здоров’я. Таких у російському війську називають "одноразовими".

"Підрозділи укомплектовані на 30, у найкращому разі на 40%, — зазначив один з мобілізованих в ЗС РФ виданню Верстка — Окремі роти (снайпера, ППО) розформовують, залишають по 15–30 осіб замість 60–80. Тих, хто звільнився, женуть у піхоту через триденний полігон".

Армія РФ

Ані підвищення виплат, ані більш агресивна пропаганда служби в армії, ситуацію не покращують.

На цьому тлі в адміністрації президента РФ нібито почали розглядати більш радикальні варіанти.

Одразу 8 джерел, працюючих з адміністрацією президента РФ і близьких до силового блоку, повідомили журналістам, що одним із можливих сценаріїв є оголошення нової хвилі мобілізації. Один з них зазначив, що підготовка до цього ведеться вже декілька місяців.

Джерело, близьке до однієї із західних служб розвідки, вважає мобілізацію в Росії одним із "гіпотетичних жорстких заходів":

"Проробляються жорсткі заходи, мобілізація та військова економіка. Військові йому [Володимиру Путіну] нібито гарантують повний контроль над чотирма українськими регіонами за наявності людських ресурсів", – зазначив силовик.

Співрозмовник журналістів, який працює з медіаповісткою в адміністрації президента, говорить про більш "спокійний варіант":

"Обговорюється ротація резервістів, які зараз беруть участь у тиловому забезпеченні. Їх переведуть у діючі частини замість мобілізованих, яких відправлять до тилу або демобілізують", – пояснив він.

"Одноразових" солдат стає дедалі більше

Один з мобілізованих прямо заявив журналістам: "У нас тут людей немає, дурні за гроші скінчилися. Тож або мобілізація, або договірняк із втратою обличчя і невиконані умови та цілі СВО. Я думаю, вибір тут очевидний, так?".

Коли це може статися

Статися це може одразу після виборів до Державної думи, які призначені на 20 вересня 2026 року. Розглядається варіант, за якого новообрані депутати звернуться до Володимира Путіна із закликом провести мобілізацію.

Хоча наразі в Кремлі публічно заперечують підготовку таких заходів, деякі з представників Держдуми вже виступили з фальстартом. Так, на початку червня в Telegram-каналі депутата Держдуми Андрія Гурульова з’явився недвозначний допис:

"Зараз у кулуарах і високих кабінетах активно пішли розмови про необхідність нової масштабної мобілізації. Ба більше, обізнані люди кажуть, що принципове рішення щодо цього вже ухвалено і вона буде восени", — написав Гурульов.

Андрій Гурульов

Згодом політик видалив допис і заявив, що його акаунт зламали, а інформація про мобілізацію не є офіційною.

Що це означає для України

Ймовірність оголошення нової хвилі мобілізації в РФ не виключає й президент України Володимир Зеленський. В травні 2026 року, коментуючи чергове обмеження доступу до соцмереж в РФ, глава держави зазначив, що це може свідчити про страх Кремля перед реакцією росіян на майбутню мобілізацію.

"На мій погляд, глибше завдання – щоб не було бунтів. Через що можуть статися в північного сусіда бунти? Через декілька речей або варіантів. Перше – загальна мобілізація, велика мобілізація в Росії. Це мобілізація людей з центральних міст, включаючи Москву, безумовно, і Санкт-Петербург", – зазначив президент.

Також Володимир Зеленський додав, що велика мобілізація може знадобитися Кремлю для того, "щоб повторити наступ, великий наступ на Україну". Втім, може бути варіант Б — паралельний невеликий наступ туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил.

Володимир Зеленський

Водночас, на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, навіть якщо Кремль оголосить мобілізацію, очікуваного результату на фронті це не дасть, адже кількість солдатів не дорівнює якості війська.

В коментарі "Телеграфу" експерт зазначив: те, що відбувається зараз, може загрожувати Україні лише затягуванням війни.

"Вони мобілізацією не зможуть вирішити ті системні проблеми, які в них виникли станом на зараз. Проблем велика кількість і вони не вирішуються тільки людським ресурсом. Бо Україна в питаннях створення нових тактичних елементів на полі бою, а також в технологічному рішенні має домінуючу позицію", — пояснив Коваленко.

Олександр Коваленко

За оцінкою Коваленка, мобілізація може бути потрібна Кремлю, щоб розтягнути війну на весь 2027 рік, в тому ж самому форматі і тій інтенсивності, яку ми маємо зараз. І саме це є основною загрозою масової мобілізації в РФ.

"Без прориву, обвалу оборони і так далі, щоб хоча б стримувати позиції. Затягування війни — от чим це може нам загрожувати", — резюмував оглядач.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", Кулеба пояснив, за що тримається російська влада і чого панічно бояться в Кремлі.